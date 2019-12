NASA kiest Nightingale als plek op Bennu waar OSIRIS-REx monsters gaat verzamelen

door

De NASA heeft bekendgemaakt van z’n Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-Rex) ruimteverkenner op de lokatie genaamd Nightingale op de planetoïde Bennu monsters zal gaan verzamelen. Eerder waren er vier potentiële landingsplekken gekozen, genoemd naar Engelse vogelbaden (Sandpiper, Osprey, Kingfisher en Nightingale).

There’s definitely work to do before touching down on Nightingale’s surface… pic.twitter.com/weJAVs8wCS — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) December 12, 2019

Afgelopen maanden heeft men die vier plekken nader bestudeerd, waarbij ze vooral gekeken hebben welke het meest veilig is om voor OSIRIS-REx te ‘landen’ en bodemmonsters te verzamelen en welke plek het oudste en best bewaarde materiaal biedt. Dat blijkt dus uiteindelijk Nightinhgale te zijn, een lokatie die gelegen is in een 70 meter grote krater op het noordelijke deel van Bennu. In dat deel is de temperatuur lager dan elders en dat maakt het aannemelijk dat het materiaal aan de oppervlakte er beter bewaard is gebleven. Helemaal veilig om de monsters te verzamelen is Nightingale overigens niet, want vlakbij de plek staat een enorm huizenhoog rotsblok, dat Mount Doom wordt genoemd (rechtsonder op de foto bovenaan).

Als Backup landingsplek werd Osprey gekozen. Mocht het verzamelen van de monsters op Nightingale toch niet lukken (hetgeen pas ergens in augustus volgend jaar moet gebeuren) dan is Osprey dus het alternatief. Volgende maand zal begonnen worden met verkennende vluchten van OSIRIS-REx boven Nightingale en Osprey om de plekken verder te onderzoeken, ter voorbereiding op de uiteindelijke verzameling van de monsters, waarbij met een soort van stofzuiger materiaal zal worden verzameld. Dat wordt vervolgens naar de aarde teruggebracht, hetgeen september 2023 moet gebeuren. Hieronder een video waarin je meer ziet over Nightingale.

Bron: NASA.