De Parker Solar Probe heeft het stofspoor van planetoïde Phaethon – bron van de Geminiden – gefotografeerd

NASA’s Parker Solar Probe is primair bedoeld om de zon van zeer dichtbij te bestuderen – de wetenschappelijke resultaten van de eerste twee scheervluchten langs de zon verschenen vorige week. Maar behalve de zon kan de PSP nog meer waarnemen vanuit het binnenste gedeelte van het zonnestelsel. En dat blijkt, want hij heeft ook als eerste instrument ooit het stofspoor ontdekt van 3200 Phaethon, een ‘Apollo’ planetöide, die ervan wordt verdacht eigenlijk een uitgedoofde komeet te zijn. De baan van Phaethon vertoont een grote excentriciteit, hij nadert de zon tot op 0,14 AE en is bijna identiek aan de baan van de Geminiden, de jaarlijks terugkerende meteorenzwerm, die enkele dagen terug z’n maximum had. Phaethon wordt dan ook aangezien als de bron van de Geminiden. Met het WISPR instrument aan boord van de PSP zijn ze er in geslaagd om een deel van het door Phaethon achtergelaten stofspoor, dat bijna 100.000 km breed is, te fotograferen – aangegeven op de foto hierboven met de rode pijlen, de zon is de gele cirkel links. Ieder jaar trekt de aarde in december door dat stofspoor en dat levert de Geminiden op, waarvan het maximum dit jaar flink werd verstoord door de Volle Maan. Men schat in dat de massa van het stofspoor enkele miljarden tonnen bedraagt. Bron: NASA.