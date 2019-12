AstroTweets van de Week

door

Dinsdag a.s. is niet alleen het Gala van de Sterrenkunde, maar worden ook de namen bekendgemaakt van de wereldwijde campagne #ExoplaneetZoektNaam.

Komende dinsdag worden om 11.00 uur de geselecteerde namen bekendgemaakt van de wereldwijde campagne #ExoplaneetZoektNaam. Via een livestream te volgen. Zie: https://t.co/rvBHYsfUfY Via Twitter kun je vragen stellen. Gebruik #NameExoWorlds

NL info hier: https://t.co/grZiwYoIIk pic.twitter.com/rGnD8WZapG — Marieke Baan (@mariekebaan) December 13, 2019

Hubble heeft de interstellaire komeet Borisov gefotografeerd.

Hubble captured interstellar comet Borisov streaking past the Sun in a pair of images taken on November 16 and December 9. It is only the second interstellar object known to have passed through the solar system: https://t.co/5OgC0qL2ut #HelloGoodbye pic.twitter.com/6lXj9X3kAc — HubbleTelescope (@HubbleTelescope) December 12, 2019

Woehahaha, NASA´s OSIRISREx heeft kennelijk hulp gehad van het in kaart brengen van planetoìde Bennu, om een goede landingsplek te kiezen. Mmmmm, waar is dat ook weer de schaduw van= ±/D

Europa´s röntgen-ruimtetelescoop XMM-Newton was deze week jarig. Hij is twintig jaar actief in de ruimte. ESA, gefeliciteerd!

Happy 20th Birthday XMM-Newton!????

The X-ray astronomy observatory was planned to last 10 years, but savvy controllers at #MissionControl have kept it flying.

Read about its vital contributions to astrophysical and cosmological research??https://t.co/nkfiRcKxfq#xmm20years????? pic.twitter.com/ASrnrSgMSM — ESA Operations (@esaoperations) December 10, 2019