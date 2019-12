Zwarte gat LB-1 * is wellicht helemaal niet zo zwaar of bestaat zelfs niet eens

door

Het verhaal van LB-1 kwam hier eerder al langs: een Chinees team van sterrenkundigen onder leiding van Prof. Liu Jifeng (National Astronomical Observatory of China) had in de Melkweg een stellair zwart gat ontdekt dat met een massa van bijna 70 zonsmassa véél zwaarder is dan z’n soortgenoten. We kennen zwarte gaten met nog veel meer massa, maar die zijn niet stellair – ontstaan uit de ineenstorting van één zware ster – maar door het opslorpen van meerdere zwarte gaten en andere massa, de superzware zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels en het tussenmaatje, de intermediaire zwarte gaten o.a. in bolhopen.

Sinds het verschijnen van het vakartikel over LB-1 in Nature kwam er veel kritiek los van collega-sterrenkundigen. De verklaring van de gemeten radiële snelheid (RV) van het systeem zou ook op andere manieren kunnen worden verklaard, daar zou een monsterlijk zwaar stellair zwart gat van 70 zonsmassa niet voor nodig zijn. Deze week verschenen er drie artikelen op de ArXiv-server van sterrenkundigen, die de data van LB-1, zoals gemeten met het LAMOST-instrument (Large Aperture Multi-Object Spectroscopic Telescope) in China, op een andere manier interpreteren (sommigen maakten ook gebruik van eigen data, zoals van de HERMES spectrograaf van de Mercator telescoop op de Canarische Eilanden).

De titels laten niets aan duidelijkheid te wensen over: het zwarte gat in LB-1, dat 15.000 lichtjaar van ons vandaan staat in de richting van het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini), heeft veel minder massa, ergens tussen vier en twintig keer de massa van de zon. En da’s niet in strijd met de bestaande modellen van stervolutie, die kunnen dergelijke zwarte gaten verklaren. Het zou zo maar kunnen zelfs dat er in LB-1 helemaal geen zwart gat zit, maar dat de onbekende begeleider LB-1 B of LB-1 *, een nauwe dubbelster is van twee sterren van drie zonsmassa’s zwaar, zoals voorgesteld door de Amsterdamse sterrenkundige Ed van den Heuvel. Bron: Science Alert + NRC Next, 14 december.