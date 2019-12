Maurice Toet wint Astrofotografiewedstrijd NOVA en KNVWS

door

Maurice Toet heeft met een opname van de Coconnevel (IC 5146) in het sterrenbeeld Zwaan de Astrofotografiewedstrijd gewonnen van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) in samenwerking met de populairwetenschappelijke tijdschriften New Scientist en Zenit.

De winnaar werd vanavond bekendgemaakt op het Gala van de Sterrenkunde in Leiden. Deze avond was georganiseerd vanwege het 20-jarig jubileum van NOVA en het 100-jarig jubileum van de Internationale Astronomische Unie (IAU).

“De foto van Maurice Toet maakt op indrukwekkende wijze de details rond de Coconnevel zichtbaar, van de donkere stofwolken en de vele sterren tot de grote hoeveelheid waterstofgas in dit gebied. Die waterstofwolken maken de foto uniek, aangezien ze vrijwel nooit te zien zijn in opnames van deze regio. Hiermee illustreert de opname dat Toet het hele proces van het maken van de opnamen tot aan de eindbewerking heeft weten te perfectioneren om dit resultaat te bereiken,” zo meldt het juryrapport.

De foto is het resultaat van meer dan tweehonderd opnames met een totale belichtingstijd van ruim 21 uur. Toet maakte gebruik van een Takahashi ?-180ED-telescoop, een waterstoffilter en een Nikon D810a-camera die speciaal aangepast is voor astrofotografie. Het maken van de individuele opnames vond plaats in augustus 2019 in Frankrijk en nam vier dagen in beslag.

Astrofotografen konden inzenden voor vijf categorieën. De jury koos uit de inzendingen per categorie één winnaar. De inzending van Toet werd als winnende foto geselecteerd.

De winnaars per categorie zijn:

Zon – Wim Maats

Zonnestelsel – Ivan Huys

Sterren en nevels – Maurice Toet

Sterrenstelsels – Jan Heuser

Skyscapes (fotografie van nachtelijke hemelverschijnselen, zonder telescoop) – Jan Koeman

De vijf winnende foto’s werden tentoongesteld op een expositie in de Stadsgehoorzaal, waarna juryvoorzitter Sebastiaan de Vet (KNVWS) tijdens het Gala de winnende foto uit deze vijf bekendmaakte. De foto van Maurice Toet wordt op de cover van Zenit geplaatst en gepubliceerd in New Scientist. De afbeelding zal bovendien prijken op de jaarlijkse schoolposter van het NOVA Informatie Centrum.

De jury bestond naast Sebastiaan de Vet uit: Jaap Augustinus (beeldredacteur New Scientist), André van der Hoeven (prijswinnend astrofotograaf), Esther Hanko (UvA, astrofotograaf) en Jaap Vreeling (NOVA).

Zonnevlekken in H-alpha

De opname laat zien dat ook in een periode waarin de zon minder actief is, er toch mooie dingen te zien zijn. Hoe langer je naar deze opname kijkt des te meer dynamiek en details je gaat zien. Winnaar in de categorie Zon, gemaakt door: Wim Maats. Maanmozaïek

Een zeer gedetailleerde opname van de maan die bestaat uit een mozaïek van 68 foto’s. Dit soort opnamen vraagt een goede planning en het resultaat slaagt erin om het maanoppervlak detailrijk vast te leggen. Winnaar in de categorie Zonnestelsel, gemaakt door: Ivan Huys (België). Coconnevel in het sterrenbeeld Zwaan

De foto maakt op indrukwekkende wijze de details rond de Coconnevel zichtbaar, van de donkere stofwolken en de vele sterren tot de grote hoeveelheid waterstofgas in dit gebied. Winnaar in de categorie Sterren en nevels, gemaakt door: Maurice Toet. Sterrenstelsel M106

Een opvallende compositie waarbij er gekozen is het stelsel niet te centreren, waardoor de beelduitsnede bij de kijker een zekere mate van spanning oproept. Winnaar in de categorie Sterrenstelsels, gemaakt door: Jan Heuser. Sterrensporen met Baobab

Een opname die de rotatie van de aarde toont, waarbij de combinatie met de Baobab het een genot maakt om naar te kijken. Een pakkend detail is dat hier de sterrensporen rond de zuidelijke hemelpool zijn vastgelegd. Winnaar categorie Skyscapes, gemaakt door: Jan Koeman. Bron: Astronomie.nl.