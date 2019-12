ESA’s exoplanetenmissie Cheops vanochtend succesvol gelanceerd

door

Vanochtend om 9:54:20 uur Nederlandse tijd is vanaf lanceercentrum Kourou in Frans-Guyana Europa’s laatste exoplanetenmissie Cheops (‘Characterising Exoplanet Satellite‘) gelanceerd en in de ruimte gebracht. Een Russische Sojoez-Fregat raket bracht met missie VS23 niet alleen Cheops in de ruimte, maar ook een Italiaanse Cosmo-SkyMed satelliet en drie CubeSats, EyeSat, ANGELS en OPS-SAT, over de laatste blogde ik eerder. Cheops is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen ESA en Zwitserland, met belangrijke bijdragen van 10 andere ESA-lidstaten. Cheops gaat nabije sterren bestuderen, waarvan al bekend is dat ze exoplaneten hebben. De bedoeling is dat Cheops door het waarnemen van transities, waarbij de planeten gezien vanaf de aarde voor hun ster langssschuiven, hun groottes met ongekende precisie en nauwkeurigheid gaat meten. Hieronder videobeelden van de lancering. Trois, deux, unité, top décollage… (hé, geen allumage vulcan dit keer 🙂 ).

Bron: ESA.