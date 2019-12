Marine piloot UFO video ‘Tic Tac’ verbreekt na 15 jaar stilzwijgen

Toen Fravor op het dek van de Nimitz landde, maakte Underwood zich op om zijn eigen trainingsrun uit te voeren. Fravor vertelde Underwood over de bizarre ontmoeting en drong er bij Underwood op aan zijn ogen open te houden. Underwood antwoordde dat de radarploeg van de Princeton al een object had gemeld waarvan ze wilden dat de jagers probeerden op te sporen. ‘Dus gaan we naar ons aangewezen trainingsgebied. We zijn niet per se op zoek naar iets, maar de Princeton had een ‘specifiek object’ waarop ze wilden dat we gingen jagen, bij gebrek aan een beter woord hiervoor. ‘En opeens kreeg ik deze flits op mijn radar’, herinnerde Underwood zich in het nieuwe interview. Underwood schatte dat het object op ongeveer 20 mijl afstand was en hij was in staat om het vast te leggen met zijn infrarood-pistoolcamera (FLIR) aan de linkervleugel van het vliegtuig .

‘Wat mij het meest opviel, was hoe grillig het zich gedroeg. En wat ik bedoel met ‘grillig’ is dat de veranderingen in hoogte, snelheid en aanzicht gewoon anders waren dan andere luchtdoelen die ik ooit eerder ben tegengekomen,’ vertelde Underwood in het interview. ‘Omdat vliegtuigen, of ze nu bemand of onbemand zijn, nog steeds aan de natuurwetten moeten voldoen. Ze moeten een of andere lift, een of andere voortstuwingsbron hebben. De Tic Tac deed dat niet. Het ging van ongeveer 15 km naar, weet je, 30 m, in enkele seconden en zonder sonische schokgolf, wat niet mogelijk is,’ aldus Underwood.

‘Als het de natuurkunde gehoorzaamde als een normaal object dat je in de lucht zou tegenkomen – een vliegtuig of een kruisraket, of een soort speciaal project waar de overheid je niet over vertelde – zou dat logischer voor mij zijn geweest. Het deel dat onze aandacht trok, was hoe het zich niet gedroeg binnen de normale natuurwetten,’ aldus Underwood. ‘Normaal zie je dat motoren een warmtepluim uitstoten. Dit object deed dat niet. De video toont een warmtebron, maar de normale kenmerken van een uitlaatpluim waren er niet. Er was geen teken van voortstuwing,’

Underwood zei dat het object veel te hoog vloog om een vogel te kunnen zijn, en verwierp het idee van een weerballon vanwege zijn grillige en plotselinge bewegingen. Een andere marine vlieger opperde ook het idee dat het een soort meteorologisch fenomeen was, gezien de meerdere radar en visuele contacten gemaakt door zowel de Princeton- als meerdere Hornet-piloten. Underwood was niet in staat het idee uit te sluiten dat het object een soort zeer geavanceerd, geclassificeerd Amerikaans militair project was – maar hij merkte op dat hij geen debriefing kreeg die hem waarschuwde voor het geheime project, zoals in andere scenario’s zoals een piloot toen hij per ongeluk geclassificeerde vliegtuigen tegenkwam.