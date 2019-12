Video: Eerste testrit van de Mars 2020 Rover

door

De eerste testrit van de Mars 2020 rover vond plaats afgelopen dinsdag 18 december in de cleanroom van de Spacecraft Assembly Facility in het Jet Propulsion Laboratory van NASA in Pasadena, Californië. Nog even en dan moet hij afscheid nemen van het JPL, de rover zal begin volgend jaar naar Cape Canaveral, Florida verhuizen, ter voorbereiding op de lancering naar Mars in de zomer van 2020. Ingenieurs controleren of alle systemen goed samenwerken, en de rover kon zo zijn autonome navigatie functies demonstreren.

De Mars rover zal tussen 17 juli en 5 augustus 2020 worden gelanceerd met een Atlas V raket van United Launch Alliance vanaf Cape Canaveral AFS lanceercomplex SLX-41. De rover zal onderzoek doen naar geologische processen en eventueel vroeger leven of de mogelijkheid daartoe op Mars. Bij de landing zal de sonde geholpen worden door een soort luchtkraan die de 1040 kilogram wegende robotsonde voorzichtig op het oppervlak moet zetten. Naast de rover zal ook een experimentele zelfsturende Marshelikopter genaam Mars Helicopter Scout (MHS) worden meegenomen die foto’s van het landschap zal nemen. De functie om foto’s te nemen wordt als bonus gezien. De door JPL ontwikkelde MHS zal vooral als techniekdemonstrator mee gaan en geen verdere onderzoeksdoelen hebben.In augustus 2019 schreef NASA een prijsvraag uit voor K-12 scholieren om een naam voor de rover te bedenken.* Op 18 februari 2020, precies een jaar voor de aankomst op Mars zal de naam van de rover bekend worden gemaakt. Bron: NASA

* https://www.nasa.gov/press-release/nasa-invites-students-to-name-next-mars-rover