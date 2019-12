Foto van superzwaar zwart gat M87* is wetenschappelijke doorbraak van het jaar

door

Het Amerikaanse tijdschrift Science heeft de foto die met de Event Horizon Telescope (EHT) gemaakt is van het superzware zwarte gat M87* (alias Powehi) in het centrum van het elliptische sterrenstelsel M87 uitgeroepen tot wetenschappelijke doorbraak van het jaar. Aan de totstandkoming van die foto werkten meer dan 200 sterrenkundigen mee, onder andere het EHT-team van de Universiteit van Nijmegen, dat onder leiding staat van Heino Falcke – hij vertelde er deze week nog over op het Gala van de Sterrenkunde in Leiden. Het zwarte gat is 6,5 miljard zonsmassa zwaar en staat in het centrum van M87, op 55 miljoen lichtjaar van de aarde. De foto werd voor het eerst op die historische 10e april van dit jaar wereldwijd getoond, onder andere door Heino Falcke in Brussel, waar wij ook bij waren.

“Het was een uitstekend jaar voor de wetenschap, maar wat kan er nou nog wonderlijker zijn dan het zien van een zwart gat? Het klinkt bijna magisch, maar het was een knap staaltje van teamwork en technologie“, aldus Tim Appenzeller, nieuwsredacteur bij Science. Bron: AAAS.