Starliner-capsule van Boeing komt na lancering in verkeerde baan en zal niet aan het ISS koppelen

De bedoeling was dat de Starliner CST-100 capsule van Boeing dit weekend zou koppelen aan het internationale ruimtestation en dan nuttige voorrraad voor de bemanning daar zou afleveren. Maar het liep anders. De commerciële Starliner-capsule, die uiteindelijk ook astronauten moet gaan vervoeren (net als de Dragon capsule van concurrent SpaceX), is na de lancering vrijdag in een verkeerde aardbaan terecht gekomen. Om 12.36 uur Nederlandse tijd steeg ‘ie op met een Atlas V-N22 raket van United Launch Alliance vanaf SLC-41 op Cape Canaveral Air Force Station in Florida voor een onbemande testvlucht – een ‘Orbital Flight Test‘ (OFT) zoals het heet. De lancering zelf ging prima, maar er was iets aan de hand met het boordsysteem dat de tijd bijhoudt, de klokken van de capsule waren niet goed gesynchroniseerd, waardoor de motoren te lang bleven branden en de capsule veel meer brandstof verbruikte, dan de bedoeling was. Daardoor kon de Starliner niet meer in de juiste baan komen om richting het ISS te koersen. Daarop is besloten dat een koppeling met het ISS van de baan is. Wel gaat men kijken hoe de capsule in z’n huidige, stabiele baan functioneert. De capsule zal nu zes dagen eerder landen dan de bedoeling was, mogelijk al morgen, zondag 22 december om 14.30 uur Nederlandse tijd. Hij zal dan gaan landen in White Sands, New Mexico (VS). Hieronder videobeelden van de lancering.

Bron: NASA Spaceflight.