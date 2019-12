De winter is begonnen – iedereen een gelukkig solstitium!

door

Vandaag om 05.19 uur is officiëel de winter begonnen, de astronomische winter welteverstaan – de weerkundige winter was 1 december al begonnen. Op dat moment bereikte het middelpunt van de zon haar grootste zuidelijke declinatie (-23 graden, 26 boogminuten en 10 boogseconden) en bevond ‘ie zich recht boven de Steenbokskeerkring, de keerkring ten zuiden van de evenaar. Dat moment noemt men de zonnewende of ‘wintersolstitium’. Dat woord solstitium heeft een Latijnse oorsprong en betekent ‘zonnestilstand’ (stilstand in declinatie). Met het bereiken van het meest zuidelijke punt is voor het noordelijk halfrond de kortste dag van het jaar aangebroken, dat wil zeggen dat tussen zonsopkomst en zonsondergang de kortste tijd zit. Het betekent niet dat vandaag de meest late zonsopkomst en de meest vroege zonsondergang van het jaar plaatsvinden — dat gebeurt rond de 31e respectievelijk 8e december. Dit heeft te maken met het feit dat de zon niet precies om 12.00 uur ‘s middags exact door het zuiden gaat en dat komt weer door het feit dat de baan van de Aarde om de zon niet precies cirkelvormig is. Daardoor beweegt de Aarde in de winter iets sneller in haar baan dan in de zomer. Vanaf vandaag gaat ‘t weer richting de zomerwende – via de lente-equinox welteverstaan – en worden de dagen op het noordelijk halfrond langer en op het zuidelijk halfrond juist korter. Iedereen een gelukkige wintersolstitium toegewenst! Bron: Sterrengids 2019.