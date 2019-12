Er zijn nu planeten vernoemd naar duiven en wollige hoedjes

door

Meer dan 100 exoplaneten hebben nu officieel een naam ontvangen, evenals de sterren waar ze omheen draaien. Het gaat in totaal om 112 planeten, slechts een kleine greep uit de ruim 4000 exoplaneten die we kennen, maar goed, het is een begin. Ieder van de 112 planeten (plus de moedersterren in kwestie) werden toegewezen aan een ander land, die vervolgens een naam mochten kiezen. In Nederland werd gekozen voor de namen Sterrennacht en Nachtwacht voor respectievelijk de ster HAT-P-6 en de planeet HAT-P-6 b, maar hoe zit het met andere landen? Laten we een kleine greep nemen uit de gekozen namen.

In Nieuw-Zeeland werd een heldere oranje ster Karaka genoemd (naar een fruitsoort met een vergelijkbare kleur), terwijl diens planeet voortaan door het leven gaat als Kereru, genoemd naar een grote duivensoort. In Ethopië werd de lokale koffiecultuur geëerd door de ster Buna te noemen (het Amhaarse woord voor koffie) en diens exoplaneet Abol te dopen, naar de naam voor de eerste drie rondes in traditionele koffieceremonies.

In Maleisië waren edelstenen de inspiratiebron. De toegewezen ster werd Intan genoemd (het Maleise woord voor diamant), terwijl de planeet die hier omheen draait Baiduri is gedoopt, het Maleise woord voor opaal. Laten we nog de keuze van één land benoemen voordat we gaan afronden, want ik kan ze moeilijk alle 112 doen. Nou ja, dat kan wel, maar daar heb ik geen tijd voor 😛

We kiezen voor Tunesië, waar de toegewezen ster Chechia is genoemd (een rode hoed door zowel door mannen als vrouwen gedragen kan worden) en de planeet Khoma, een populaire amulet in de vorm van een hand. Wat vinden jullie van deze namen? Goed gekozen of niet? En zo niet, waarom? Los hiervan wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een fijne kerst toe te wensen en laten we van 2020 weer een fantastisch sterrenkundig jaar gaan maken!