Wellicht dat die 19 dwergsterrenstelsels toch donkere materie hebben

door

Twee weken geleden werd bekend dat Chinese sterrenkundigen gestuit waren op een klasse dwergstelsels zónder donkere materie. In een groep van 324 sterrenstelsels in de ALFALFA-catalogus vonden ze 19 dwergsterrenstelsels, waarvan de ‘dispersie’ of breedte van de HI-waterstoflijn (21 cm, zie de twee stelsels in hun spectrum hierboven) aangaf dat de volledige massa van de stelsels ‘baryonisch’ kan zijn, da’s gewone materie en géén donkere materie. Over dwergstelsels zonder donkere materie is al jaren een heftige controverse, zoals het geval van NGC 1052-DF2, waar door Van Dokkum et al veel onderzoek naar gedaan is en dat ook weinig donkere materie lijkt te bevatten. Maar nu blijkt dat die 19 dwergstelsels mogelijk wèl donkere materie bevatten. De Chinese groep, die onder leiding staat van Qi Guo (Univ. Chinese Academie van Wetenschappen, Beijing, China) is er van uit gegaan dat de dwergstelsels een bijna platte vorm hebben, dat bijna alle materie in een platte schijf zit – technisch gesproken: hun triaxialiteit b/a = 0,2, is laag (b=korte as, a=lange as). Een recente analyse van een tweetal sterrenkundigen, Jorge Sánchez Almeida (IAC en Univ. La Laguna, Spanje) en Mercedes Filho (Univ. Porto, Portugal) laat zien dat als de dwergstelsels niet plat zijn, maar bolvormig – als hun triaxialiteit b/a ~ 1.0 hoog is – dan kunnen ze wel degelijk ook donkere materie bevatten. Hier is hun vakartikel, geaccepteerd om te worden gepubliceerd in de RNAAS. Grote vraag is nu natuurlijk: wat is de vorm van deze dwergstelsels, zijn ze afgeplat of bolvormig? Wordt vast en zeker vervolgd. Bron: Francis Naukas.