Chinese draagraket Lange Mars 5 of Changzheng 5 succesvol gelanceerd

Op vrijdag 27 december j.l. is de Lange Mars of Changzheng 5 succesvol gelanceerd vanaf het Wenchang Space Launch Center in de provincie Hainan in het zuiden van China. De raket, gecodeerd als Long March-5 Y3, schoot om 20:45 uur lokale tijd, weg van het platform gelegen aan de kust. De raket had aan boord de Shijian-20 communicatie-satelliet, deze weegt meer dan acht ton, en is daarmee de zwaarste maar ook meest geavanceerde communicatiesatelliet door China ooit gebouwd. Wu Yanhua, adjunct-directeur van de China National Space Administration (CNSA), verklaarde de lancering een succes.

De Lange Mars V is momenteel China’s krachtigste raket. Met een lengte van 57 meter, had de raket eerder bij de laatste lancering in juli 2017 een problematische lancering door een storing in het brandstofsysteem. Een falende pomp werd de raket vlak na de start fataal. Hierdoor liepen China’s ambities om een nieuw ruimtestation in een baan om de aarde te brengen en missies naar de maan en Mars te ondernemen vertraging op. Maar de succesvolle lancering van afgelopen vrijdag liet zien dat de Chinese ingenieurs het probleem hebben opgelost.“ Na meer dan twee jaar heeft het team de uitdagingen overwonnen. We hebben het probleem opgelost,” zei missieleider Wang Yu.De raket onderging de afgelopen 2 jaar 200 technologische aanpassingen en 10 grondtesten.

China wil verschillende versies van de Lange Mars 5, of Changzheng 5, bouwen om zijn ambities in de ruimte te bereiken. De versie die vrijdag werd gelanceerd heeft een lanceergewicht van 869 ton kan 25 ton aan vracht vervoeren in een lage baan rond de aarde, slechts een paar honderd kilometer boven het aardoppervlak. Dat is minder dan half zoveel als de Falcon heavy van SpaceX, welke 64 ton kan vervoeren, maar genoeg om China’s ambities in de ruimte waar te maken. Andere versies zullen kleinere ladingen in een geostationaire baan (14 ton) of de maan (8 ton) kunnen brengen. Dit maakt de Lange Mars 5 geschikt voor de lancering van modules van het geplande nieuwe Chinese ruimtestation, en maan- en Marsmissies.

Lange Mars 9

In maart eerder dit jaar maakte een manager van het CAST, China Aerospace Technology Corporation, Li Hong, tijdens een congres in Peking, ook meer bekend over de, naar wat naar verwachting de krachtigste raket ooit moet worden, de Chengzhang 9 of Lange Mars 9. Volgens Li moet de super zware draagraket in staat zijn om 140 ton aan nuttige lading (payload) in een lage aarde baan kunnen brengen of een 50 ton wegend ruimteschip in een baan om de maan. De gigantische raket zal ook in staat zijn om een nuttige lading van 44 ton naar een Mars-transferbaan te brengen. De draagcapaciteit van LM 9 is vijf keer die van de LM 5. Li vertelde dat de LM 9 een lengte van bijna 100 meter heeft en een diameter van 9,5 meter en zal worden voortgestuwd door een nieuwe generatie vloeibare zuurstof / kerosinemotor met 500 ton stuwkracht. Als het onderzoek en de ontwikkeling goed verlopen, zal de LM 9 rond 2030 zijn eerste vlucht uitvoeren en dan zal het China in staat stellen astronauten op de maan te landen en mensen en sondes voorbij de maan en in de diepe ruimte te brengen, aldus Li.

Ontwerpers van de China Academy of Launch Vehicle Technology in Peking zijn verantwoordelijk voor het algehele ontwerp van Lange Mars 9. De Academy of Aerospace Propulsion Technology in Xi’an, provincie Shaanxi, ontwikkelt zijn motoren. Men schat dat er ongeveer 20 LM 9 raketten elk jaar van 2030 tot 2035 in China nodig zullen zijn om te kunnen voldoen aan de vraag van het land met het oog op de te ontwikkelen verre ruimtemissies. Verder zijn er ook nog andere modellen in ontwikkeling zoals de Lange Mars 6A en de Lange Mars 8. Bronnen: Business Insider / China Space Daily / Xinhuanet