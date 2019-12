Pioneer 10 zal als eerste ruimtevaartuig in de buurt van een andere ster komen

door

In de jaren zeventig werden vier ruimtevaartuigen gelanceerd die onderzoek hebben gedaan aan de buitenplaneten van ons zonnestelsel, de Amerikaanse Pioneer 10 en 11 en de Voyager 1 en 2. De laatste twee zijn nog altijd alive and kicking, met de eerste twee is geen contact meer. Van alle vier de ruimtevaartuigen is hun positie, richting en snelheid bekend. Een tweetal sterrenkundigen, Coryn Bailer-Jones en Davide Farnocchia (Max Planck Institute for Astronomy resp. Jet Propulsion Laboratory) heeft nu op basis van gegevens van de Gaia satelliet van de positie van nabije sterren berekend wanneer de vier ruimtevaartuigen bij andere sterren aan zullen komen.

Uit hun berekeningen blijkt dat ze alle vier komend miljoen jaar in de buurt van zo’n 60 sterren zullen komen. Bij tien daarvan komen ze binnen een afstand van 2 parsec, da’s 6,5 lichtjaar. Van het viertal is Pioneer 10, die in 1972 werd gelanceerd, de eerste die in de buurt van een andere ster dan de zon komt. Dat zal de oranjerode ster HIP 117795 in Cassiopeia zijn, waar de Pioneer 10 over 90.000 jaar met een snelheid van 291 km/s op een afstand van 0,231 pc (0,75 lichtjaar) langs zal vliegen. Is er ook nog een moment dat één van die vier letterlijk tegen een andere ster zal botsen of zal worden ingevangen in diens zwaartekrachtsveld? Nou, dat duurt nog wel even, want Bailer-Jones en Farnocchia hebben berekend dat dat nog wel 10^20 jaar zal duren. Hier het vakartikel met de berekeningen, verschenen in de Research Notes of the AAS (2019). Bron: Phys.Org.