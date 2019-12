Zeer heftige botsing waargenomen tussen twee groepen sterrenstelsels

door

Sterrenkundigen hebben met een mix aan grote telescopen twee groepen van sterrenstelsels ontdekt die met enorme kracht tegen elkaar aan het botsen zijn. Het gaat het systeem genaamd NGC 6338 (in het sterrenbeeld Draak) en met een snelheid van maar liefst 6,5 miljoen km/u knallen de stelsels van de twee groepen tegen elkaar aan. Met NASA’s Chandra X-ray Observatory, ESA’s XMM-Newton, de Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) en het Apache Point Observatory in New Mexico keek men naar NGC 6338 (de eerste twee instrumenten in röntgenstraling, de derde in radiogolven, de laatste in optisch licht), een systeem dat een enorme massa van maar liefst 100 biljoen zonsmassa heeft (een biljoen heeft twaalf nullen), waarvan 83% in de vorm van donkere materie voorkomt, 16% in de vorm van heet gas en een schamele 1% in de vorm van sterren. Het gas tussen de sterren en sterrenstelsels wordt door de botsing verhit en dat zorgt er voor dat het tot wel 20 miljoen K heet kan zijn.

Het gas straalt daardoor röntgenstraling uit, hetgeen door Chandra en XMM-Newton is waargenomen (het hete gas in rood, iets koeler gas in blauw, hierboven te zien). De waarnemingen laten zien dat de botsing van de twee groepen – de hevigste botsing tussen twee groepen sterrenstelsels ooit gezien – precies plaatsvindt in de richting van de gezichtslijn van de aarde naar NGC 6338. Door de botsing zal er uiteindelijk een cluster van sterrenstelsels ontstaan. Hier het vakartikel over de waarnemingen, verschenen in september in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: CfA/Harvard.