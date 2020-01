NGC 1931, een goed begin……

door

…..is het halve werk, maar een goed begin is ook wat ik U allen wens voor het nieuwbakken jaar 2020!! Enne….in aansluiting op het voorgaande onheil en rampspoed joekelblogje dat uiteindelijk toch een happy end had, kan ik nu met volle overtuiging vaststellen dat…ik…oh joy..oh joy… weer helemaal back in business ben.!!!!….Astrophotography-business wel te verstaan!! En…dat allemaal dankzij het fabriceren c.q. installeren van een lullig effectief geplaatst stangetje plus contragewichtje!! Nou ja…..het zal mij nu allemaal aan de spreekwoordelijke nieuwjaars bilnaad oxideren….het “circus” doet het weer….en hoe!!

Om het feest van het herboren astrofoto-circus te vieren waren de, afgelopen paar weekjes toch best wel behoorlijk zeeuws zuinige, weergoden vorig jaar (wat klinkt dat toch maf eigenlijk!!) 30 december zomaar opeens zo gul met een waarlijk schitterendkraakheldere winteravond. Onder het vriendelijk toeziend oog van vadertje Orion, fier boven de zuid oostelijke horizon stijgend, heb ik deze heerlijke avond, waarbij alles werkelijk perfect verliep, even lekker echt alles uit de kast gehaald!!

Normaal “onder het oude regime van het betere handwerk” hield ik wat het subjes-schieten betreft braaf bij mijn standaardrecept van 6 subjes van 5 minuten, maar omdat het nu alleen maar een kwestie was van opbouwen, afstellen en vervolgens alleen maar toekijken en in de gaten te houden EN omdat het hele proces dit keer zo vlot en zo probleemloos verliep….ter plekke besloten om even lekker de “astrophoto-hooligan uit te hangen” en i.p.v. “het oude standaardrecept” maar liefst 10 subjes van een wereldschokkende 6 minuten toe te passen.

Dankbaar “slachtoffer” van dit beestachtige gedrag was het kleine kekke emissieneveltje/open sterrenhoop NGC 1931, welke te vinden is in het deep sky objecten rijke sterrenbeeld Auriga…Voerman. Dit grappige op zo’n 7000 lichtjaar afstand gelegen object wordt “in de literatuur” ook wel eens beschreven als een “miniatuur Orionnevel”…enne….daar zit zeker wel iets in! Net zoals de Orionnevel is dit object een mengelmoesje van jonge sterrenhoop, emissienevel (rood), reflectienevel(blauw) en ook nog een klein veugje donker stof…ofwel alle “galactische stervormingssmaakjes” zijn ook hier, net zoals bij de Orionnevel, maar dan op een iets kleinere schaal, vertegenwoordigd!! Na het subjes schieten heb ik thuis nog tien nieuwe 6 minuten dark frames geschoten en deze vervolgens gecombineerd met 20 flatframes en middels deep sky stacker verwerkt tot nevenstaande schone astrofotografische eersteling van het nieuwe jaar!!