Samsung introduceert eerste ‘kunstmatige mens’ NEON genaamd

Even een kleine zijsprong naar kunstmatige intelligentie welke inmiddels ook in de sterrenkunde en ruimtevaart al breed wordt ingezet, denk bijvoorbeeld aan CIMON, de AI assistent in het ISS. Maar gaat het Zuid-Koreaanse Samsung AI naar een ‘next-level’ brengen met de eerste ‘AI-Human’ is de vraag die recentelijk over het web gonst. Het bedrijf introduceert namelijk op dinsdag 7 januari a.s., tijdens CES 2020*, een AI-product genaamd ‘NEON’.

Op social media is gebleken dat NEON een ‘Artificial Human’ is welke uit de Samsung STAR Labs komt. Momenteel is er nog weinig bekend over het project. Echter is wel bekend waar de informatie vandaan komt, aldus de site die al dit speurwerk deed i.c. WANT, en het begon met Twitter. De Oscar winnende Indiase regisseur Sheknar Kapur liet via Twitter weten dat hoofdwetenschapper van STAR Labs Pranav Mistry bezig is geweest met NEON. In de tweet is te lezen dat het product tijdens CES 2020 onthuld wordt. Door de tweet van Sheknar Kapur werd ook het Twitter-account van NEON zelf gevonden. **.

Samsung investeert al lang in AI. Er is een website waar alle vondsten van het bedrijf te vinden zijn. Samsung is bezig met het ontwikkelen van AI technologieën en platformen die op ‘menselijk niveau’ communiceren, denken en herkennen. Wordt vervolgd… Bronnen; WANT.org / Samsung / CES 2020

*CES is een jaarlijks georganiseerde grote technologie beurs in Las Vegas, VS. CES 2020 loopt van 7 t/m 10 januari.

** https://twitter.com/neondotlife