TESS heeft z’n eerste aardachtige exoplaneet ín een leefbare zone ontdekt: TOI 700 d!

Sterrenkundigen hebben met behulp van NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) voor het eerst een aardachtige exoplaneet ontdekt, die zich bevindt in de leefbare zone rondom z’n ster, de zone waar water in vloeibare vorm kan voorkomen en waar leven mogelijk is. Het gaat om de planeet genaamd TOI 700 d[ ], waarvan het bestaan bevestigd werd door een andere satelliet van de NASA, de Spitzer infraroodsatelliet. Samen met nog twee andere exopleneten, TOI 700 b en c (die beiden niet in de leefbare zone liggen – ze staan daarvoor te dicht bij de ster), draaien ze om TOI 700, een koele rode dwergster van spectraaltype M, die op 100 lichtjaar van ons vandaan staat in de richting van het zuidelijke sterrenbeeld Goudvis (Dorado). De ster heeft 40% van de massa en straal van die van de zon en hij heeft ongeveer de helft van diens oppervlaktetemperatuur, dus bijna 3000 K.

TOI 700b is ongeveer zo groot als de aarde en hij draait in tien dagen om de ster. Men denkt dat ‘ie rotsachtig is. De middelste planeet is TOI 700 c, die 2,6 keer zo groot als de aarde is (ergens tussen de Aarde en Neptunus in) en die in 16 dagen om de ster wentelt. Het is vermoedelijk een vooral uit gas bestaande planeet. TOI 700 d tenslotte is de buitenste van de drie planeten en de enige die in de leefbare zone ligt (de groene zone in de afbeelding hierboven). Hij is ongeveer 20% groter dan de aarde en hij draait in 37 dagen om de ster. Daar krijgt hij ongeveer 87% van de energie die de aarde van de zon ontvangt. De ster TOI 700 vertoont geen stervlammen of uitbarstingen, zoals wel het geval is met bijvoorbeeld Proxima Centauri.

De ontdekking van de exoplaneet werd bekend gemaakt op de 235e bijeenkomst van de American Astronomical Society in Honolulu op Hawaï. Hieronder drie vakartikelen die over de ontdekking zijn gepubliceerd:

Bron: NASA.