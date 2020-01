Video: Samsung presenteert zes NEON avatars

door

NEON, de eerste ‘kunstmatige mens’ is vanochtend door Samsung geïntroduceerd op de CES 2020 technologie beurs in Las Vegas. In de video wordt NEON voorgesteld. Het is het geesteskind van Pranav Mistry, hoofd van Samsungs Star Labs. Star Labs demonstreert in de video zes NEON avatars die kunnen converseren en sympathiseren en een flinke stap vooruit lijken te zijn voor wat betreft uiterlijke gelijkenis en eigenschappen van hun ‘echte’ menselijke tegenhangers. NEON maakt gebruik van het Core R3 platform dat staat voor ‘Reality, Realtime, Responsiveness’.

Twee jaar geleden verkondigde Samsung reeds dat het 22 miljard USD aan AI zou spenderen en hiervoor ook 1000 AI specialisten in dienst zou nemen. Het bedrijf heeft reeds AI centra over de hele wereld geopend. Mistry kondigde in een recent interview o.a. betreffende NEON, aan: “While films may disrupt our sense of reality, ‘virtual humans’ or ‘digital humans’ will be reality,” “A digital human could extend its role to become a part of our everyday lives: a virtual news anchor, virtual receptionist or even an AI-generated film star.” Zie volledige interview link hieronder.* Eind dit jaar zal er een NEON Beta+ versie gepresenteerd worden. Bronnen: CNET / Hindustan Times

* https://www.livemint.com/companies/people/we-ll-live-in-a-world-where-machines-become-humane-pranav-mistry-11577124133419.html