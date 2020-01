Zwarte gaten in sommige dwergstelsels zijn verrassend massief

door

Astronomen hebben dertien opvallend grote zwarte gaten gevonden in relatief nabije dwergsterrenstelsels. De zwarte gaten in kwestie wegen gemiddeld 400.000 zonnemassa’s, terwijl de omringende dwergstelsels honderd keer minder massief zijn dan onze Melkweg. Dat betekent dat de zwarte gaten in verhouding “te zwaar” zijn. Deze ontdekking kan ons meer vertellen over de processen die spelen bij het ontstaan van supermassieve zwarte gaten in grote sterrenstelsels zoals de onze. Bij alle dertien de gevallen zijn de zwarte gaten namelijk bijzonder actief én bovendien bevindt de helft ervan zich niet in het centrum van het sterrenstelsel (en soms zelfs in de buitendelen ervan). Beide zaken wijzen erop dat de stelsels in kwestie ‘recent’ een omvangrijke botsing of interactie met een ander sterrenstelsel moeten hebben gehad, waarbij de stelsels zijn samengesmolten en de centrale zwarte gaten waarschijnlijk dus ook. Vermoedelijk zijn de monsterlijke zwarte gaten in grote sterrenstelsels, die miljoenen tot miljarden zonnemassa’s bevatten, dan ook ontstaan vanuit het samensmelten van talloze kleinere exemplaren.

Bron: National Radio Astronomy Observatory