TESS heeft nu ook z’n eerste exoplaneet ontdekt die om twee sterren draait, TOI-1338 b

Een team van maar liefst 60 sterrenkundigen heeft met behulp van NASA’s TESS satelliet een exoplaneet ontdekt die om twee sterren draait, een circumbinaire exoplaneet zoals ze dat noemen. De planeet heet TOI-1338 b (TOI staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interest), de eerste circumbinaire exoplaneet die met TESS is ontdekt. De aankondiging van de ontdekking, deze week op de 235e bijeenkomst van de American Astronomical Society in Honolulu op Hawaï, volgt op die van TESS’ eerste aardachtige planeet in een leefbare zone, TOI 700 d. Deze exoplaneet, TOI-1338 b dus, is 6,9 keer zo zwaar als de aarde – maatje Saturnus ongeveer – en hij draait in 95 dagen om z’n twee sterren. Het systeem staat 1300 lichtjaar van ons vandaan in het zuidelijke sterrenbeeld Schilder (Pictor). Die twee sterren draaien weer om 15 dagen om een gemeenschappelijk zwaartepunt. Eén van de sterren is ongeveer 10% zwaarder dan de zon, de ander is iets koeler en lichtzwakker en telt 1/3e zonsmassa.

De ontdekking van TOI-1338 b gebeurde met behulp van de transitiemethode, waarbij de ster iets lichtzwakker wordt als een planeet vanaf de aarde gezien voor de ster langs schuift. Die transitie werd voor het eerst opgemerkt door een 17-jarige student, Wolf Cukier, die afgelopen zomer net drie dagen op stage was bij de NASA. TOI-1338 b is een Tatooine-achtige planeet, genoemd naar de planeet waar Luke Skywalker uit de Star Wars saga opgroeide. De baan van TOI-1338 b zal nog minstens tien miljoen jaar stabiel zijn. De baan maakt wel een hoek gezien vanaf de aarde en dat zorgt er voor dat we vanaf november 2023 acht jaar lang geen transities van de planeet voor de twee sterren kunnen zien. Er zijn op dit moment 23 systemen bekend van circumbinaire exoplaneten, waarvan de meeste ontdekt zijn met behulp van de Kepler ruimtetelescoop.

Bron: Eurekalert.