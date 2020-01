SpaceX crew Dragon In-flight abort test geslaagd

door

De geplande mislukte lancering vanaf het historische lanceerplatform 39A op NASA’s Kennedy Space Center in Florida van de crew Dragon capsule van SpaceX – de zogeheten In-flight abort test – is geslaagd. Met die capsule moeten later dit jaar astronauten naar het internationale ruimtestation ISS worden gebracht, maar voor het zover is moest de Dragon eerst deze testvlucht doorstaan van de opdrachtgever, de NASA. De Dragon zou niet bij het ISS arriveren, zo was vantevoren al bekend. Door de lancering te laten mislukken kon SpaceX de systemen testen die de astronauten in veiligheid moeten brengen als tijdens de lancering iets fout gaat. Een geslaagde In-flight abort test is een harde voorwaarde van de NASA om astronauten te mogen vervoeren. De noodprocedures van de Dragon werkten vandaag uitstekend, dus de test lijkt geslaagd voor SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Later dit jaar zal ook Boeing zo’n ‘mislukte testlancering’ moeten uitvoeren met z’n Starliner capsule, die ook astronauten naar het ISS moet brengen – een eerdere testvlucht in december mislukte echt.

Tachtig seconden na de lancering begon een noodscenario waarbij de raketmotoren werden uitgezet, waarna software de stuwraketten van de Crew Dragon-capsule in werking stelde. Die brachten de capsule waarin twee poppen een bemanning nabootsten, in veilige afstand van de Falcon 9 draagraket.

De Dragon ging daarna verder de dampkring in tot op een hoogte van 40 kilometer, waarna hij, bevrijd van zijn ontsnappingsraketten, aan de afdaling begon. Uiteindelijk kwam de capsule, hangend aan oranjewitte parachutes, met geringe snelheid negen minuten na de lancering in zee, op zo’n 30 kilometer van de kust van Cape Canaveral. Daar lag een reddingsteam klaar om de capsule te bergen. Bron: NASA Spaceflight.