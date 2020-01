De zon in 2019 in beeld gebracht door Proba-2  

door

De Proba-2 is een satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die continu de zon in de gaten houdt. Met z’n SWAP[ ] camera maakt ‘ie dagelijks foto’s van de zon en daar hebben ze bij de ESA bovenstaande selectie van gemaakt, waarop je de zon op alle dagen van het jaar van 2019 ziet (hier de 2018 versie en daar de 2017 versie – het kan niet op). Met die SWAP kijkt de Proba-2 in het extreme ultraviolet deel van het EM-spectrum naar de corona, de gloeiendhete atmosfeer van de zon. In 2019 bevond de zon zich in het minimum van z’n elfjarige cyclus van zonnevlekkenactiviteit. De grootste uitbarsting vond toen plaats op 6 mei, een zonnevlam van klasse C9.9, die je aan de linkerkant van de zon op die dag als heldere vlek ziet. Zonnevlammen worden in een opeenvolgende schaal ingedeeld, beginnend bij A en dan B, C, M en X, waarbij iedere klasse tien keer zo krachtig is als de vorige klasse – lees deze blog er nog maar eens op na. Vanaf 4 september zie je overigens nog iets in de reeks foto’s: de zon staat enkele dagen niet centraal op de foto, maar aan de rechterkant. Dat was het gevolg van een tijdelijke wetenschappelijke campagne, die samen met de Amerikaanse zonneverkenner Parker Solar Probe werd uitgevoerd. Bron: ESA.