Marine veteraan richt UFO onderzoeksgroep ‘UAP eXpedition’ op

Het zal weinigen ontgaan zijn. Met name de afgelopen twee jaar circuleerden er talloze berichten, zowel op het web als in de kranten, over UFO beelden en getuigen verslagen van Amerikaans marinepersoneel. Kevin Day, een voormalig marine officier besloot naar aanleiding hiervan tot oprichting van een onderzoeksgroep, deze heet ‘UAP eXpedition’. De non-profit organisatie heeft zichzelf ten doel gesteld om alle kennis, beeld- en ooggetuigenverslagen te bundelen en een groep wetenschappers, militair veteranen en experts uit het bedrijfsleven zal zich over deze mysterieuze verschijnselen gaan buigen. Deze expertgroep, welke gaat zetelen in de staat Oregon, begint haar werk met waar de UAP’s door de marine waargenomen werden, bij de Californische kust.*

UAP gaat zelf de detectie, observatie, analyse en documentatie van alle waarnemingen verzorgen en zal daarbij de laatste state-of-the-art observatie technologie gebruiken. Oprichter en CEO van de expertgroep Kevin Day was ten tijde van het USS Nimitz UFO incident radarofficier op dit vliegdekschip. Day werkte ook mee aan de documentaires van History en Discovery Channel over de UFO waarnemeingen. Aangesteld als hoofd van het wetenschapsteam is Dr. Kevin Knuth, voormalig wetenschapper bij het Ames Research Center van NASA, nu universitair hoofddocent natuurkunde aan de Universiteit van Albany. Knuth is gespecialiseerd in machine learning en exoplaneten. De organisatie staat nog in de kinderschoenen maar over de algemene doelstelling zei Knuth recent in een interview met Motherboard, een technologie website: “We proberen deze objecten direct te observeren en op te nemen met behulp van meerdere beeldvormingsmodaliteiten.” Het project bestaat uit twee fasen. Ten eerste zal het team actuele satellietbeelden van het gebied verzamelen (min of meer in het gebied van Catalina Island en zuidwaarts voor 160 km) en bepalen of er afwijkende objecten te zien zijn. Men zal deze satellietbeelden zowel handmatig als m.b.v. machine learning monitoren en een database van detecties, classificaties en waargenomen activiteitspatronen opbouwen.

Mochten de satellietbeelden wijzen op een of meer vreemde concentraties van onbekende objecten, dan gaat het team op UFO’s jagen. De tweede stap volgt in november 2020, en bestaat uit het parkeren van een grote boot voor de kust van Californië, welke volgeladen zal worden met verschillende camera’s en sensoren om abnormale luchtactiviteit te detecteren en vast te leggen. Het team is al begonnen met onderhandelingen om de MV Horizon, een klein onderzoeksschip, te charteren. Knuth: “We zullen tracking camera’s gebruiken in de visuele tot infrarode golflengten met telelenzen, onderzoekers op de boot stationeren welke uitgerust worden met verrekijkers en digitale spiegelreflexcamera’s met krachtige telelenzen van 400 mm – 600 + mm plaatsen. Verder zijn we van ook van plan om geavanceerde drones in de lucht te laten surveilleren en denken we aan detectoren voor röntgenstralen, gammastralen en op maat gemaakte neutronendetectoren.”

Knuth sprak vorig jaar juli op een Science and Engineering Workshop aan het Max Planck Institute for Plasmaphysics in Garching, Duitsland over zijn UaP eXpedition. Knuth benadrukte dat er veel onbekende factoren zijn en dat er weinig bekend is over wat mensen nu precies rapporteren als het gaat om UFO’s. Het zijn delicate kwesties en het omvat een breed studiegebied. Onderzoek omvat studies in de geneeskunde, psychologie en neurowetenschappen die afhankelijk zijn van reacties van proefpersonen, sociologische studies die afhankelijk zijn van enquêtes, en zelfs gegevens die zijn gerapporteerd door wetenschappers (die allemaal fouten kunnen maken of kunnen liegen). De sleutel tot consistentie is reproduceerbaarheid en dit vereist extra onderzoek,” aldus Knuth. Zijn 19 pagina lang artikel ‘Estimating Flight Characteristics of Anomalous Unidentified Aerial Vehiclese’ is online te vinden en werd gepubliceerd in Entropy, op 25 september 2019.**

Buiten SETI is UAP eXpedition een van de meer serieuze pogingen om naar UFO’s te zoeken. Het is weliswaar een een zoektocht in het volslagen onbekende maar het team omvat, naast Knuth zelf, een schat aan expertise en ervaring. De organisatie heeft ook enkele tech bedrijven uit Silicon Valley gestrikt. Verder ook een canadees bedrijf, het in Toronto gevestigde quantumcomputingbedrijf ReactiveQ. Deze bedrijven hebben getekend om te helpen bij het veiligstellen van investeringen voor het project. Deep Prasad, CEO van ReactiveQ zegt hierover: “Ik ben er zeer enthousiast over, ongeacht de uitkomst. Dit is een inspanning die volgens mij zeldzaam is en waar de tijd nu rijp voor is, gezien de huidige gebeurtenissen, zoals de kennelijke toename van UAP-incidenten via officiële militaire kanalen.” Enkele andere personen in het team zijn onder andere Luis Elizondo, voormalig medewerker van het Pentagon die zijn baan opgaf om op UFO’s te jagen met Tom DeLonge. Verder wordt het team aangevuld door Sean Cahill, de voormalig Chief Master-at-Arms die aan boord van de USS Princeton diende tijdens het Nimitz Incident in 2004, en optisch fysicus en UFO-onderzoeker Bruce Macabee.

financiering is wel een punt. Hoewel het team van Day werkt aan subsidievoorstellen, gaat men ervan uit dat het overgrote deel van het geld private fondsen moet komen. Tevens kijkt Day naar mogelijke crowdfinanciering van dit project, en hoopt ook een paar angel-investeerders aan te trekken. Hoewel de studie onorthodox is gelooft Knuth dat het hoog tijd is om echt wetenschappelijk werk aan UFO’s te gaan doen. “Het falen om deze fenomenen wetenschappelijk te bestuderen heeft geresulteerd in een staat van onwetendheid, wat onaanvaardbaar is gezien de veiligheidsproblemen in de luchtvaart die zijn gemeld door de Amerikaanse marine,” aldus Knuth. Op hun facebook account ‘contact in the desert’ zijn de laatste ontwikkelingen te lezen. Bronnen; VICE / Motherboard