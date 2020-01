OSIRIS-Rex is van dichtbij over Nightingale op planetoïde Bennu gevlogen

door

De Amerikaanse ruimteverkenner OSIRIS-Rex is deze week van dichtbij over Nightingale op planetoïde Bennu gevlogen, de plek waar ‘ie later dit jaar bodemmonsters moet gaan verzamelen. Hij vloog 620 meter boven die plek op het ‘noordelijk halfrond’ van Bennu, een plek die ongeveer 16 meter in doorsnede is. Normaal gesproken heeft OSIRIS-Rex een hoogte van 1,2 km om Bennu en draait ‘ie daar in 11 uur omheen. Met diverse instrumenten werd Nightingale bestudeerd, zoals de OSIRIS-REx Thermal Emissions Spectrometer (OTES), de OSIRIS-REx Visual and InfraRed Spectrometer (OVIRS), de OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) en de MapCam color imager. Dit allemaal om een goed beeld te krijgen van de rotsblokken en kraters in dat gebied. De bedoeling is dat in augustus OSIRIS-Rex af gaat dalen naar Nightingale om daar gedurende een kort moment monsters te verzamelen. De verkenning van deze week wordt de ‘Reconnaissance B phase’ genoemd. Er volgt nog een laatste verkenning nóg dichterbij Nightingale (hoogte 250m), Reconnaissance C phase genaamd, en die moet op 3 maart plaatsvinden. Ook de backup locatie van Nightingale, Osprey genaamd, krijgt nog twee verkenningen van dichtbij, op 11 februari en 26 mei voor Reconnaissance B resp. Reconnaissance C. De monsters die OSIRIS-Rex in augustus gaat verzamelen worden daarna naar de aarde teruggebracht, waar ze zullen worden onderzocht. Bron: Sciencedaily.