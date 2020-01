Een lening aangaan voor een reis- en verblijf op Mars? Elon Musk ziet het wel zitten..

Luchtkastelen bouwen staat niet op de agenda van SpaceX’ CEO Elon Musk. Luchtkastelen horen in het rijk der Magiërs en Musk concretiseert liever, of het nu auto’s, satellieten of een stad op Mars is. Recent onthulde Musk meer details over zijn beoogde Mars mega stad. Deze stad moet zich rond 2050 op de Rode Planeet gaan realiseren maar is alles behalve een kleinigheid. Musk stuurde op 17 januari j.l. een twitter bericht de wereld in dat een voorstel omvatte voor een leensysteem voor een Mars avontuur. Met zo een lening zou de gewone burger het zich ook kunnen permitteren een reis- en verblijf op Mars te financieren. “Needs to be such that anyone can go if they want, with loans available for those who don’t have money,” aldus het twitter bericht van Musk.

Een lening voor een ticket naar MarsMusk gaf ooit aan zichzelf als een soort ‘industrialist’ te zien met als ultieme doel ‘making life multi-planetary’. De mens als een interplanetaire bewoner van de ruimte. Hij stelt dat al zijn activa – Tesla, Solar City enz. – uitsluitend bedoeld zijn om SpaceX te financieren: “The main reason I’m personally accumulating assets is in order to fund this,” aldus in het artikel, en vervolgde “So I really don’t have any other motivation for personally accumulating assets other than to be able to make the biggest contribution I can to making life multi-planetary.” Dit is duidelijk. De groep zeer rijke avonturiers die zich een Marsvlucht, van om en nabij de 500.000 USD is de schatting, sowieso al zou kunnen veroorloven is een beperkte groep en de opbouw van zo een stad vergt het nodige kapitaal en mankracht. Maar recent liet Musk zich dus uit over een leensysteem voor een Mars avontuur. Het komt er op neer dat met deze leenregeling Mars kolonisten het bedrag met werk aan de stad hun ticket- en verblijf kunnen afbetalen. En dan als dit afbetaald is kun je je misschien een eigen huis op Mars veroorloven. Musk: “Presumably, you’d be given a dwelling until you could afford your own new Martian dwelling.” Aan werk zal geen gebrek zijn. Musk verklaarde al in 2016 aangaande banen op Mars: “Labor shortage for a long time so jobs wouldn’t be in short supply. There’s plenty to get stuck into. Why not try your hand at developing the initial life support systems? Or establishing secondary systems like recycling?”* Er zou van alles nodig zou zijn, van smederijen tot pizzeria’s.

Musk suggereerde in een twitter bericht van 11 febr. 2019 dat een retour ticket rond de USD 500,000 zou gaan kosten en op de langere termijn teruggebracht zal moeten worden naar een ‘luttele’ USD 100,000. “…I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.” Ooit op een conferentie in 2016 stelde Musk al voor dat hij dacht aan de prijs van een gemiddeld huis in Verenigde Staten en kwam toen met het bedrag van USD 200.000. “If we can get the cost of moving to Mars to the cost of a median house price in the U.S., which is around $200,000, then I think the probability of establishing a self-sustaining civilization is very high.” De ontwikkeling van de stad zelf zou rond de USD 500 miljard en 10 biljoen (1000 miljard) moeten liggen. Dit is dus de essentie van Musks gedachtegang, een Mars vlucht zou het financiële equivalent moeten zijn aan een huis op aarde. Je zou een lening kunnen nemen en er vervolgens aldaar op miljoenen kilometers afstand van de Aarde, letterlijk ervoor moeten werken, waarschijnlijk tot je erbij neervalt, en dat alleen om alles af te betalen.