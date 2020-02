Lancering Russische nucleaire raket gepland voor 2030

door

De Russische nucleaire raket, een project waar al ruim een decennium aan wordt gewerkt, zal, zo werd recent bekend gemaakt rond 2030 voor het eerst gelanceerd worden. De lancering zal plaatsvinden vanaf het Vostochny Kosmodrom. De vice president van het Russische Nationale Ruimtevaartagentschap Roskosmos, Yuri Urlichich, onthulde recentelijk dit nieuws. De raket is voornamelijk bedoeld om grote hoeveelheden vracht mee te vervoeren naar de ruimte, dit met het oog op het bouwen van bases op andere planeten.*

Yuri Urlichlich gaf een presentatie op de Korolev Ruimtevaart Conferentie in Moskou die van 28 tot en met 31 januari gehouden werd in Moskou.** Urlichich verklaarde dat de eerste testvlucht eind dit decennium zal plaatsvinden, waarnaar serie productie en commercieel gebruik van de raket aanvang kunnen nemen. Roskosmos onthulde vorig jaar reeds een model van het ruimteschip vorig jaar zomer tijdens de Internationale Lucht- en Ruimtevaart show te Moskou. Het schip bestaat uit een transport module en een brandstof module welke een nucleaire reactor bevat. De reactor zal een megawatt klasse aandrijfsysteem zijn. Het systeem permitteert de raket om grote ladingen naar verre planeten mee te nemen. Het speciaal hiertoe uitgeruste lanceercomplex dat nodig is voor de lancering zal gebouwd worden in het verre oosten van het land, op Vostochny Kosmodrom. Deze ‘Oostelijke Ruimtehaven’ is nog deels in aanbouw en is bedoeld om het Baikonur Kosmodrom in Kazachstan te ontlasten. De eerste lancering vanaf Vostochny was in 2016. De infrastructuur voor de lancering van de nucleaire raket moet ook rond 2030 klaar zijn.

Russische ruimtevaartingenieurs begonnen met de ontwikkeling in 2010. Een aantal componenten, ontwerp documentatie, en een prototype werden gefabriceerd en getest in 2018. In december dat jaar onthulde Anatoly Koroteyev, een Russisch raketwetenschapper en directeur van het Keldysh Onderzoekscentrum (M.V. Keldysh) in Moskou dat er voorbereidingen getroffen werden voor operationele testen in de ruimte van diverse componenten van de nucleaire motor. Een deadline werd toen echter niet gegeven. De nucleaire motor zal worden aangedreven door een gasgekoelde, snelle neutronenreactor, waarbij een mengsel van helium en xenon wordt gebruikt voor het koelsysteem bij een kerntemperatuur die naar verwachting tot 1500 graden Celsius zal bereiken. Het systeem heeft naar verwachting een levensduur van 10-12 jaar. Bronnen: Space Daily / Popular Mechanics / AB 4.10.2018, 4.9.2019



