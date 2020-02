Hurley en Behnken, de twee astronauten die als eerste met de Dragon capsule naar het ISS zullen vliegen

door

Na de geslaagde ‘in-flight abort’ testvlucht 19 januari j.l. van de onbemande ‘Crew Dragon’ capsule van SpaceX kan de daadwerkelijk eerste bemande lancering van deze capsule plaatsvinden. De twee astronauten van de NASA die deze vlucht – genaamd SpX-DM2 (SpaceX Demonstration Mission 2) – zullen gaan doen zijn al bekend: Doug Hurley en Bob Benhken. Zij zullen de eerste Amerikanen zijn die – na de beëindiging van het Spaceshuttle programma in 2011 – met een commerciële raket en capsule (Falcon 9 + Crew Dragon) een lancering zullen gaan uitvoeren. Augustus 2018 werd bekend dat Hurley en Behnken de eerste astronauten van de Crew Dragon capsule zouden zijn. SpaceX’ baas Elon Musk liet na de testvlucht van enkele weken geleden al weten dat die eerste bemande vlucht al ergens in april kan plaatsvinden. Sinds het einde van de missies met de Spaceshuttles vliegen de Amerikanen mee met Russische Sojoez-raketten en capsules (en zijn ze afhankelijk van de Russen), maar ook daar komt met de eerste bemande vlucht van de Crew Dragon capsule een einde aan.

Afgelopen jaren hebben Hurley en Behnken een uitgebreid trainingsprogramma gevolgd om de Dragon capsule te kunnen besturen. Bij hun missie zullen ze de nieuwe ruimtepakken gaan dragen, die door SpaceX zijn ontwikkeld. Behnken vloog eerder al met de spaceshuttle Endeavour voor missie STS-123 (maart 2008). Daarna vloog hij met STS-130 mee, ook weer met de Endeavour, februari 2010. Hurley’s eerste ruimtevlucht was STS-127 met de Endeavour, daarna STS-135, juli 2011 met de Atlantis. Die laatste missie was de allerlaatste Spaceshuttle missie. Hieronder een video van het trainingsprogramma, dat Hurley en Behnken gevolgd hebben, in de bron meer info over de twee.

Bron: Business Insider.