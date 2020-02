LEGO komt met model van het internationaal ruimtestation

door

Op zaterdag 1 februari is LEGO gekomen met een nieuw model: dat van het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om een 864-delige set boordevol authentieke ISS details, waaronder een verstelbare Canadarm2 en twee roterende armen met acht verstelbare ‘zonnepanelen’.

Het LEGO ruimtestation is inclusief een standaard om het op neer te zetten, een mini NASA spaceshuttle om zelf te bouwen en 3 minivrachtruimteschepen, plus 2 astronaut-microfiguren. Bij aankoop van de set krijg je geïllustreerde instructies, plus een 148 pagina’s tellend boekje met fascinerende feiten over het ISS, plus informatie over Christoph Ruge, de LEGO ontwerper ervan. Deze ISS speelgoedbouwset voor volwassenen is ca. 20 cm hoog, 31 cm lang en 49 cm breed. De set is te bestellen voor € 74,99 via de bron. Wie ‘m tussen 1 en 9 februari bestelt krijg er een gratis ISS-herdenkingspatch bij (hieronder te zien). Die laatste is vanwege het 20-jarig jubileum van het ISS eind dit jaar – sinds november 2000 is het ruimtestation permanent bewoond.

De ISS-herdenkingspatch voor LEGO-VIP’s. Credit: collectSPACE.com

Enceladus, bedankt voor de tip! Bron: LEGO.