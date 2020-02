ESA’s Solar Orbiter – maandag te lanceren – gaat de polen van de zon onderzoeken

door

Komende maandag 10 februari om 05.03 uur Nederlandse tijd – schrijf ‘t in je agenda! – zal vanaf lanceercomplex 41 op Cape Canaveral Air Force Station in Florida de Europese zonverkenner Solar Orbiter (SOLO) worden gelanceerd, live te volgen via ESA TV (niet vergeten je wekker te zetten). Dat zal gebeuren met een Atlas V-411 draagraket, die de satelliet, die € 1,3 miljard heeft gekost, in een goede baan in de ruimte moet brengen. De bedoeling van deze nieuwste missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is om een nog onbekend stukje van de zon te gaan onderzoeken, de polen van de zon. Alle zonverkenners tot nu toe hebben zich gefocust op het vlak van de zon waar we vanaf de aarde ook tegenaan kijken, met name het equatoriale vlak van de zon. De polen zijn in het verleden wel gefotografeerd, zoals door de Ulysses satelliet in 2008 en in 2007, maar dat waren incidentele waarnemingen. De 1800 kg zware Solar Orbiter zal door middels van gravitationele flyby’s langs Venus en de aarde terechtkomen buiten het vlak van de ecliptica, het vlak waarin de planeten om de zon draaien, evenwijdig aan de equator van de zon (zie de animatie hieronder).

De Solar Orbiter komt dan in een elliptische baan, die bijna haaks staat op het eclipticavlak en van daaruit kan ‘ie de beide polen van de zon bekijken. Door die te onderzoeken wil men meer te weten komen over de zonnewind, de constante stroom van geladen deeltjes, die bij hevige activiteit ook de aarde kunnen bereiken en die dan voor noorderlicht kunnen zorgen. Uitbarstingen van de zonnewind, kortstondige, maar felle uitstoten van hete plasmawolken (Coronal Mass Ejections, CME’s), kunnen ook problemen op aarde opleveren, zoals verstoring van GPS-systemen en communicatiesatellieten.

De Solar Orbiter zal de zon tot een afstand van 42 miljoen km naderen, waar de temperatuur zo’n 500 graden is, het maximum wat de tien instrumenten aan boord kunnen hebben. De missie zal zeven jaar duren, eventueel verlengd tot tien jaar. De eerste wetenschappelijke onderzoeken met de Solar Orbiter zullen in mei starten. Bron: ESA.