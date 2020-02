Boeing en NASA geven toe dat er meer fout ging bij de testvlucht van de Starliner capsule

door

In eerste instantie leek er bij de ingekorte testvlucht december vorig jaar met de CST-100 Starliner (onbemande) crewcapsule maar één ding fout te zijn gegaan: een ‘Mission Elapsed Timer issue’ die 31 minuten na de lancering optrad – het boordsysteem dat de tijd bijhoudt was niet goed gesynchroniseerd, waardoor de motoren te lang bleven branden en de capsule veel meer brandstof verbruikte, dan de bedoeling was. Maar nu blijkt dat er meer mis ging tijdens de ‘Orbital Flight Test‘ (OFT). Nadat het Aerospace Safety and Advisory Panel (ASAP) erom vroeg hebben Boeing en de NASA deze week toegegeven dat meer dingen fout gingen. In een verklaring zegt de NASA nu dat na onderzoek van de testvlucht gebleken is dat er drie dingen fout gingen – excuus voor het technische jargon:

Een fout met de ‘Mission Elapsed Timer’, die onjuist de tijd aftelde voor de Atlas V boosterraket bijna 11 uur vóór de landing. Een softwareprobleem met de ‘Service Module Disposal Sequence’, waardoor de ‘Service Module disposal sequence’ in de ‘SM Integrated Propulsion Controlle’r terechtkwam. Een probleem met de ‘Intermittent Space-to-Ground forward link’, waardoor belemmerd werd dat de vluchtleiding op aarde de capsule kon besturen.

De laatste twee softwareproblemen hadden kunnen leiden tot het allerergste wat had kunnen gebeuren, namelijk ‘Loss Of Vehicle’. Alleen door ingrijpen van de technici kon dat worden verhinderd. De geplande koppeling van de Starliner aan het ISS ging niet door en de testvlucht werd ingekort tot twee dagen. Op een persconferentie op 15 januari was door Ramon Sanchez van Boeing nog uitdrukkelijk ontkend dat er meer problemen waren opgetreden behalve die fout met de boordklokken.

De Starliner landde na drie dagen met drie grote parachutes in de woestijn bij White Sands Space Harbor in New Mexico, zes dagen eerder dan eigenlijk de bedoeling was. Bron: NASA Spaceflight.