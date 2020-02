Europese Solar Orbiter vanochtend succesvol gelanceerd

door

Om 05.03 uur Nederlandse tijd is vanochtend vanaf Cape Canaveral, Florida, de Europese zonverkenner Solar Orbiter met een Atlas V-411 draagraket gelanceerd en de ruimte in gebracht. Een klein uur later werd in het grondstation in New Norcia dat de verkenner succesvol was ontkoppeld van de bovenste trap van de raket. De bedoeling van deze nieuwste missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is om een nog onbekend stukje van de zon te gaan onderzoeken, de polen van de zon. Alle zonverkenners tot nu toe hebben zich gefocust op het vlak van de zon waar we vanaf de aarde ook tegenaan kijken, met name het equatoriale vlak van de zon. Hieronder beelden van de lancering.

De Solar Orbiter zal de zon tot een afstand van 42 miljoen km naderen, waar de temperatuur zo’n 500 graden is, het maximum wat de tien instrumenten aan boord kunnen hebben. De missie zal zeven jaar duren, eventueel verlengd tot tien jaar. De eerste wetenschappelijke onderzoeken met de Solar Orbiter zullen in mei starten. Bron: ESA.