Europese planetenjager CHEOPS heeft z’n eerste opname gemaakt en die is beter dan verwacht

Met de Europese planetenjager CHEOPS (CHaracterising ExOplanets Satellite), die op 18 december 2019 werd gelanceerd, is de eerste opname gemaakt. Op 29 januari j.l. opende het deksel van de telescoop zich en onlangs werd de allereerste foto gemaakt en wel van de geelwitte ster HD70843 op 150 lichtjaar afstand. Het lijkt geen scherpe foto te zijn – nee sterker, het is geen scherpe foto – maar toch is deze beter dan verwacht. De camera is namelijk bewust op onscherp gezet om betere metingen te doen aan de fotometrische precisie van de camera en telescoop – ‘a perfect blur‘ in de tweet hieronder.

Met die kennis kan men namelijk het systeem beter kalibreren en dat maakt het uiteindelijk mogelijk om haarscherpe foto’s te maken. Als het zo ver is wil men transities gaan waarnemen van exoplaneten, die voor hun ster langs schuiven en iets van hun licht blokkeren. Het gaat daarbij vooral om planeten die variëren in grootte van superaardes tot de omvang van Neptunus. Van die planeten wil men de precieze dichtheid meten, om zodoende te kijken of ze levensvatbaar primitief leven zijn. Bron: Space.com.