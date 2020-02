Britse defensie gaat UFO ‘X-files’ online zetten

door

Verslagen van UFO waarnemingen in het bezit van het Britse ministerie van defensie zullen in de eerste helft van 2020 online gepubliceerd worden. Van de vroege jaren 1950 tot 2009 documenteerde en onderzocht een afdeling van de Britse defensie (MoD) rapporten over UFO’s. Nu, meer dan een decennium nadat het programma is beëindigd, zullen veel van die voorheen geclassificeerde bestanden over UFO-waarnemingen voor het eerst voor het publiek beschikbaar worden gesteld.

Eerder waren sommige MoD-bestanden over UFO’s online gepubliceerd op de website van het National Archives. Alle UFO-rapporten van het MoD worden dit jaar echter vrijgegeven op ‘een speciale gov.uk-webpagina’, meldde een woordvoerder van de British Royal Air Force (RAF) aan The Telegraph. De beslissing kwam nadat PA Media, een Brits persbureau, een verzoek voor de UFO-bestanden onder de Freedom of Information Act had ingediend. In plaats van naar het Nationaal Archief is besloten ze nu online te zetten.

De fascinatie van de UK voor UFO’s piekte rond 1950, waarop het MoD de Flying Saucer Working Party oprichtte om het fenomeen te onderzoeken. De werkgroep concludeerde dat UFO’s hoaxes of gewone objecten waren die verkeerd waren geïdentificeerd, en beval geen nader onderzoek aan. Desalniettemin continueerden andere MoD-divisies het werk van officieel UFO-onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, tot 2009 toen de afdeling opgeheven werd.

Het laatste UFO-rapport dateert van 2009 en omvat waarnemingen die plaatsvonden van januari tot eind november van dat jaar. Deze bevat o.a. “een zilveren schijfvormig licht” (gerapporteerd in januari 2009), zie site hieronder.* Nadat het MoD op 1 december 2009 een beleidswijziging had doorgevoerd, registreerde of onderzocht het bureau niet langer UFO-waarnemingen. Maar wat ze wel hebben gevonden – waaronder veel recente UFO-rapporten die voorheen alleen als hardcopy beschikbaar waren – zal binnen enkele maanden online worden gepubliceerd, zei Nick Pope, een voormalig UFO-onderzoeker voor het MoD. Bronnen: the Telegraph / Livescience.com

* https://www.gov.uk/government/publications/ufo-reports-in-the-uk