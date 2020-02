Perspectief op Nilosyrtis Mensae

door

Op 29 september 2019 werd met ESA’s Mars Express’ High Resolution Stereo Camera (HRSC) deze foto gemaakt, van het gebied genaamd Nilosyrtis Mensae op Mars,tijdens het 19908e rondje om de Rode Planeet (de Mars Express draait al sinds december 2003 om Mars). Een prachtige foto nietwaar? De resolutie is een sublieme 15 m/pixel- ding dong, kom er maar in. Mars kenmerkt zich door een zogeheten ‘dichotomie’, zeg maar een gespleten persoonlijkheid. Het noordleijk halfrond van Mars is vlak en glad, het zuidelijk halfrond is ruig, vol met vulkanen en restanten van vulkanische activiteit. En Nilosyrtis Mensae? Die zit op ‘t randje van die twee, da’s een regio die kenmerken van beide helften vertoont – gladde vlaktes afgewisseld met diepe kanalen en afgetopte heuvelen, mesa’s genoemd. Hieronder een 3D-versie van ‘t gebied.

Bron: ESA.