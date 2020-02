NASA start bouw antenneschotel met laserontvanger voor Deep Space Network

DSN

De bouw van de schotel, met een diameter van 40 meter, begon deze week in Goldstone, Californië, de schop ging op 11 februari in de grond. Het is slechts een van de vele DSN-antennes, en moet over 2,5 jaar operationeel zijn. De DSS-23 zal het totaal aantal operationele schotels van het DSN op 13 brengen. Twee vergelijkbare antennes zijn momenteel ook in aanbouw in Madrid, Spanje. Maar er staan er zes op de planning. “De DSN is de enige telefoonlijn van de aarde naar onze twee Voyagers – beide in de interstellaire ruimte – al onze Mars-missies en het ruimtevaartuig New Horizons welke inmiddels al ver voorbij Pluto is”, aldus Larry James, adjunct-directeur van NASA’s JPL. James: “Hoe meer we verkennen, hoe meer antennes we nodig hebben om met al onze missies te communiceren..



NASA gebruikt het DSN”* (ook wel NASA’s eyes genoemd) netwerk al sinds de jaren ’60 en stuurt signalen naar gemiddeld zo een 30 ruimtesondes per dag. De antennes zenden en ontvangen radiogolven tussen grondbediening en ruimtevaartuigen. En hoewel radiogolven al die jaren prima hebben gewerkt, hebben ze ernstige beperkingen: radiogolven worden meestal zwakker over lange afstanden en hebben een beperkte capaciteit. Voor de Voyagers, twee ruimtevaartuigen die in de interstellaire ruimte zwerven, betekent dit dat signalen naar hun antennes vanaf de aarde – en vice versa – erg zwak zijn. De kracht die de DSN-antennes ontvangen van de Voyager-signalen is volgens NASA 20 miljard keer zwakker dan de kracht die nodig is om een ??digitaal horloge te laten werken. Lasers zijn stralen van infrarood licht en reizen met veel meer kracht dan radiogolven. “Lasers kunnen de gegevenssnelheid van Mars met ongeveer 10 keer verhogen t.o.v. radiocommunicatie”, aldus Suzanne Dodd, directeur van het Interplanetary Network, de organisatie die de DSN beheert. Dodd: “Onze hoop is dat het aanbieden van een platform voor optische communicatie andere ruimte-ontdekkingsreizigers zal aanmoedigen om te experimenteren met lasers op toekomstige missies.”