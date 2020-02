Zo’n kleine ster en dan zo’n enorme vlam

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van de Europese XMM-Newton röntgen-ruimtetelescoop een kleine dwergster ontdekt – nog geen 8% van de massa van de zon – die een ‘supervlam’ in röntgenstraling heeft geproduceerd, een enorme uitbarsting van geladen, geïoniseerde deeltjes. Het gaat om J0331-27, een L type dwergster, die maar net boven de limiet zit van de minimummassa van sterren. De vlam werd al op 5 juni 2008 uitgebraakt door de dwerg, een gebeurtenis die werd opgepikt door de European Photon Imaging Camera (EPIC) aan boord van XMM-Newton. Hij kwam pas onlangs tevoorschijn na analyse van de gegevens. In enkele minuten tijd kwam er bij deze supervlam een hoeveelheid energie vrij die tien keer groter is dan wat de zon bij diens zonnevlammen kan produceren. Vlammen ontstaan als het magnetisch veld in de atmosfeer van een ster instabiel wordt en ineenklapt. Er komt dan een wolk geladen deeltjes vrij, een hete wolk plasma, die de ruimte inschiet. J0331-27 heeft een oppervlaktetemperatuur van 2100 graden, veel lager dan die van de zon (5700 graden). Sterrenkundigen vinden het dan ook verbazingwekkend dat een ster met zo’n lage temperatuur zo’n enorme vlam kan produceren. Hier het vakartikel over de waarneming aan de supervlam, gepubliceerd in Astronomy & Astrophysics. Bron: ESA.