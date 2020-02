Sterrenkundigen ontdekken mini-maan die tijdelijk om de aarde draait – 2020 CD3

door

Sterrenkundigen van de Catalina Sky Survey in Arizona hebben pas geleden een kleine mini-maan ontdekt, een ingevangen planetoïde die tijdelijk om de aarde draait (Engels: ‘Temporarily Captured Object’). Hij heet 2020 CD3 (alias C26FED2) en hij werd op 15 februari voor ‘t eerst gezien door Theodore Pruyne en Kacper Wierzchos, die ‘m plotseling op hun beeldscherm zagen verschijnen. Men vermoedt dat 2020 CD3 een klein object is, tussen 1,9 en 3,5 meter doorsnede. Op 25 februari werd de ontdekking van de tijdelijke mini-maan bekendgemaakt door het Minor Planet Center (MPC) in de VS. Onderaan de blog zie je een tweet van Wierzchos met daarin een video, waarin 2020 CD3 te zien is.

Ergens in 2017 en 2018 moet’ie ingevangen zijn door de zwaartekracht van de aarde en in een vreemde baan terecht zijn gekomen. Tot zeker april 2020 zal ‘ie in een baan om de aarde blijven. Het is voor de tweede keer dat zo’n tijdelijke mini-maan ontdekt is. Eerder had je 2006 RH120, die in 2006 werd ontdekt en die net zo groot was als 2020 CD3. Die bleef om de aarde draaien tot juni 2007.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Bron: MPC.