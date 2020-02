Je verwacht ‘t niet: planetoïdenverkenner OSIRIS-REx die de uitbarsting van een zwart gat waarneemt

door

NASA’s OSIRIS-REx draait al een poosje om planetoïde Bennu en die steenklomp in de ruimte is ook z’n primaire doel: ergens in het najaar moet de planetoïdenverkenner er gaan afdalen en dan monsters oppikken, om die vervolgens terug naar de aarde te brengen. Maar dat doel weerhoudt OSIRIS-REx er niet van om af en toe ook andere dingen op te pikken. Onlangs kwamen studenten en onderzoekers er achter dat ‘ie met z’n Regolith X-Ray Imaging Spectrometer (REXIS), die gebouwd is door studenten, een heuse uitbarsting van een zwart gat heeft vastgelegd. REXIS is een instrument ter grootte van een schoenendoos en is bedoeld om te kijken hoe Bennu röntgenstraling uitzendt als gevolg van de inval van de zonnewind op z’n oppervlak. Op 1 november 2019 keek REXIS naar Bennu, maar in de zijkant van de opname was een helder licht te zien. Dat bleek het zwarte gat MAXI J0637-430 te zijn, gelegen in het zuidelijke sterrenbeeld Duif (Columba), die kort daarvoor was ontdekt met de Japanse MAXI satelliet en die was bevestigd met NASA’s Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) telescoop, beiden bevinden zich op het internationale ruimtestation ISS. Hieronder een tweet met daarin een animatie van de uitbarsting.

This image shows the X-ray outburst from the #blackhole MAXI J0637-043, detected by the REXIS instrument on NASA's @OSIRISREx spacecraft. The image was constructed using data collected by the X-ray spectrometer while REXIS was making observations of the space around…1/ pic.twitter.com/VG6sKaHf0F — Ms. J. ? (@Aero_Jenna) February 29, 2020

Bron: NASA.