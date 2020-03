Brits Pulsar Fusion test miniatuur prototype fusieraketmotor voor verre ruimtereizen

door

Een fusieraketmotor is, tot op heden, een droom van vele ruimtevaartorganisaties en bedrijven. Enkele Amerikaanse ruimtevaartbedrijven, VASIMIR(R), Direct Fusion Drive en meer recent het Britse Pulsar Fusion zijn de uitdaging aangegaan. Zij hebben hun focus geheel gelegd op de ontwikkeling van een fusieraketmotor voor verre ruimtereizen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar de hoeveelheid energie die zo een motor zou genereren zou de ruimtereis wel aanzienlijk korter maken. Pulsar Fusion heeft een miniatuur prototype ontwikkeld die inmiddels enkele testen ondergaan heeft, zie video. Pulsar stelt dat hun fusiemotor zeker tien keer efficiënter is dan een conventionele raket en dat met hun fusiemotor uiteindelijk voorstuwingssnelheiden van rond de 800.000 km/h gehaald zou kunnen worden. Het zou een reis naar Mars aanzienlijk verkorten.

Pulsar Fusion is gevestigd in Bletchley, Milton Keynes, en is opgericht door CEO Richard Dinan en een groep nucleaire fisici. Het bedrijf heeft recent een testfase afgerond met het prototype. Projectleider systeem operaties Dr. James Lambert zei hierover:” Deze eerste testronde had als doel ons concept ontwerp als geheel te evalueren i.v.m. andere reeds bestaande concepten, alsmede verkenning van geavanceerde elektrische voortstuwingsystemen. De testen omvatten validatie van elektrische en vacuümsubsystemen, evenals het gebruik van een materiaaltestpakket om vluchtparameters en minimaal haalbare productspecificaties voor de nieuwe generatie fusiemotoren vast te stellen.”

Conventionele raketten hebben een maximale voorstuwingssnelheid van rond de 60.000 km per uur, zodat een reis naar Mars, zoals gepland door SpaceX’ Elon Musk, ongeveer zes maanden zou duren voor een enkele reis. Een kernfusiemotor zou echter betekenen dat een dergelijke reis in de helft van die tijd kan worden gedaan en tevens zou het de mogelijkheid tot praktische uitvoerbaarheid van expedities buiten het zonnestelsel verbeteren.

Pulsars motor is iien keer efficiënter dan een conventionele chemische raket. De krachtbron geeft enorme hoeveelheden energie af aan de brandstof, i.d. argon, om een extreem heet plasma te produceren vergelijkbaar met dat in een kernfusiereactor. E en elektromagnetisch veld wordt vervolgens gebruikt om het plasma met enorme snelheden uit te stoten, waardoor supersnelle voortstuwing bereikt wordt. Het prototype is gebouwd als opmaat naar een groter en krachtiger ontwerp, en Pulsar denkt daarbij aan een raketmotor die rond de 800.000 k/h zou kunnen bereiken. Dinan stelt nadrukkelijk dat de mensheid fusie raketten nodig heeft voor ruimtereizen zowel binnen als buiten ons zonnestelsel. Ook is hij groot pleiberzorger voor nucleaire fusie als schone energie bron voor op aarde en de vele technologische toepassingen die uit de fusietechniek zullen voortkomen. Bronnen: The Daily Mail, NASA/NIAC