Vallende ster boven Nederland

Vannacht was een opvallend lichtverschijnsel te zien aan het firmament. Tientallen mensen, zo deelde het KNMI in De Bilt vanmorgen mee, meldden dat ze vannacht omstreeks kwart voor twee een vuurbol hebben waargenomen die later uiteenviel in kleinere bollen en lichtstrepen achterliet.

Ooggetuigen maken melding van een groenblauw licht dat tuinen en snelwegen deed oplichten. Het licht werd met name opgemerkt in het zuiden van het land, maar ook vanaf Texel kwam een melding. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het lichtschouwspel tegen de donkere hemel. Mat Drummen van de Utrechtse sterrenwacht De Koepel denkt aan een meteoriet, in dit geval een uit de kluiten gewassen vallende ster, die op een hoogte van tachtig tot honderd kilometer boven de aarde uiteen is gevallen en totaal verbrandde of een kunstmaan die bij het binnendringen van de dampkring in vlammen opging en daarbij uit elkaar viel. Dat zou de heldere lichtflitsen kunnen verklaren., die zien er hetzelfde uit als flitsen van meteoren, aldus de sterrenkundige. Bron: Ref. Dagblad