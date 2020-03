door

Sterrenkundigen hebben een zware witte dwerg ontdekt die mogelijk ontstaan is uit de botsing van twee witte dwergen. Het gaat om witte dwerg WDJ0551+4135, die 150 lichtjaar van ons vandaan staat en die een atmosfeer heeft die zeer veel koolstof bevat. De witte dwerg is spectroscopisch onderzocht door zowel de Gaia ruimtetelescoop als de William Herschel Telescope op Tenerife. Witte dwergen zijn de restanten van sterren zoals de zon – uiteindelijk zal de zon over vijf miljard jaar een rode reus worden en daarna een witte dwerg. Meestal zijn ze zo’n 0,6 zonsmassa zwaar. Maar WDJ0551+4135 is maar liefst 1,14 zonsmassa en dat gepropt in een bolletje 2/3e van de diameter van de aarde. Hij gaat ook sneller door de Melkweg heen als 99% van de andere sterren, hetgeen een maat is voor z’n ouderdom. WDJ0551+4135 is dus een oude, zware witte dwerg. Op basis van de samenstelling van z’n atmosfeer, die een opvallende mix van waterstof en koolstof bevat, komen Mark Hollands (University van Warwick) en z’n team tot de conclusie dat WDJ0551+4135 ontstaan moet zijn uit twee losse witte dwergen, die op elkaar gebotst moeten zijn en toen zijn samengesmolten. Dat moet ongeveer 1,3 miljard jaar geleden zijn gebeurd. Als de twee witte dwergen zwaarder waren geweest en de gevormde witte dwerg zou zwaarder dan 1,4 zonsmassa zijn geweest dan zou ‘ie als type Ia supernovae zijn geëxplodeerd. Die 1,4 zonsmassa is de Limiet van Chandrasekhar, de theoretische bovenlimiet van de massa van witte dwergen. In Nature verscheen onlangs dit vakartikel over de ontdekking van de bijzondere witte dwerg:

An ultra-massive white dwarf with a mixed hydrogen–carbon atmosphere as a likely merger remnant, Nature Astronomy (2020). Bron: Phys.org.