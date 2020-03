En de naam van NASA’s Mars 2020 rover is… Perseverance

door

De NASA heeft deze week bekendgemaakt dat de naam van de Mars 2020 rover Perseverance gaat heten, Engels voor ‘Volharding’. De naam is bedacht door de middelbare scholier Alexander Mather van de Lake Braddock Secondary School in Burke, Virginia. Vorig jaar was er door de NASA een wedstrijd uitgeschreven om de naam te bedenken en uit de 28.000 inzendingen werd deze naam gekozen. Sinds de Sojourner in 1997 schrijft de NASA telkens wedstrijden onder Amerikaanse middelbare scholen uit om de naam van Marslanders en -rovers te bedenken.

De bedoeling is dat de Perseverance, die 1043 kg weegt, komende zomer wordt gelanceerd vanaf Kennedy Space Center in Florida en dat ‘ie op 18 februari 2021 om 21.40 uur Nederlandse tijd (hoezo nauwkeurig) zachtjes landt in de Jezero krater op Mars. Daar moet de rover met z’n instrumenten op zoek gaan naar aanwijzingen voor (vroeger) micro bacterieel leven op Mars. Ook zal Perseverance onderzoek doen aan klimaat en geologie van de Rode Planeet, ter voorbereiding op toekomstige bemande vluchten naar Mars. Bron: NASA.