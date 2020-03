Fossiele schelpen laten zien dat de dag 70 miljoen jaar geleden een half uur korter was

door

Toen er nog dinosauriërs rondliepen op aarde draaide de aarde niet 365 keer per jaar rond z’n as, maar 372 keer (de duur van een jaar – één omloop om de zon – was toen hetzelfde). Aldus een onderzoek aan fossiele schelpen, die stammen uit het Laat-Krijt, het geologische tijdperk ongeveer 70 miljoen jaar geleden. Een dag duurde toen geen 24 uur, maar 23,5 uur.

Het onderzoeksteam, dat onder leiding stond van Niels de Winter (Vrije Universiteit Brussel) richtte zich op fossielen van hippuritida’s, een niet meer voorkomende orde van weekdieren. Die dieren konden heel snel groeien en iedere dag kon hun schelp met een ring erbij groeien. Met behulp van lasers werden de fossielen nader bestudeerd en daaruit kon men voor aardse een dag 70 miljoen jaar geleden maar liefst vijf ijkmomenten vaststellen. Op basis daarvan kon men de duur van een dag destijds bepalen, een half uur korter dan vandaag de dag. Ook kon men door chemische analyse van de fossiele schelpen zien dat het oceaanwater toen heel warm was, 40 graden maar liefst in de zomer en 30 graden in de winter – waarbij wel opgemerkt dat het een fossiel van een hippuritida betreft die in ondiepe wateren in de tropen moet hebben geleefd en die ca. negen jaar oud werd. Nu ligt dat in de buurt van Oman.

Dat de dag vroeger korter was dan tegenwoordig is voor sterrenkundigen niet nieuw. Door de zwaartekrachtsinvloed van de maan ontstaan de getijden en de wrijving die daar het gevolg van is zorgt ervoor dat de rotatie langzaam afneemt. Bron: Phys.Org.