Axiom Space stapt in ruimtetoerisme naar het ISS

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Axiom Space is een vrij nieuwe speler in de commerciële ruimtevaart arena maar pakt het direct groots aan. Axiom gaat drie ruimtetoeristen naar het ISS sturen met SpaceX’ Crew Dragon 2. De reis, gepland voor 2021 zal acht dagen duren. Axiom Space wil ook als eerste bedrijf ter wereld een commerciëel ruimtestation bouwen. Ruimtetoerisme zal met de Crew Dragon verzorgd worden. De Crew Dragon 2 is in ontwikkeling in het kader van NASA’s Commercial Crew programma. De Crew Dragon zal hopelijk ook binnenkort in gebruik genomen worden om Amerikaanse astronauten naar het ISS tebrengen. De astronauten hoeven dan niet meer naar Kazakhstan om vanaf het Kosmodroom te Baikonoer gelanceerd te worden.

Axiom Space gaat later dit jaar om tafel met NASA zitten om nadere afspraken te maken over de commerciële unit bij het ISS. Het doel van Axiom Space is uiteindelijk om een geheel eigen sectie van het ISS te bouwen. Dit deel zal dan na een aantal jaren afgekoppeld worden van het ISS zodat het een zelfstandige unit wordt. Het schema is als volgt; er staat de bouw van een docking unit gepland voor 2024, een woonmodule voor het jaar daarop en een onderzoeksmodule voor 2026.

“Deze geschiedenis schrijvende bemande ruimtevlucht zal een flinke mijpaal zijn in de route naar een bredere toegankelijkheid tot de ruimte,” aldus de CEO Michael Suffredini, programma manager van het ISS van 2005 tot 2015. Naast Axiom Space plant ook SpaceX zelf de eerste bemande commerciële ruimtevlucht. Elon Musk kondigde in september 2018 de vlucht aan van de Japanse miljardair Yusaku Maezawa voor 2023 gaat hij op een vlucht rond de maan. Deze staat gepland met het Starship van SpaceX. Verder is er nog de vlucht van Space Adventures. Vier toeristen zullen een ruimtevlucht maken in de periode eind 2021 – begin 2022 met een capsule op een Falcon 9 raket van SpaceX welke gelanceerd zal worden vanaf het Cape Canaveral Air Force Station in Florida. Deze reis zal vijf dagen in beslag nemen.

Space Adventures heeft inmiddels al meer dan 60 miljoen km op de ruimtevaart teller staan met ruimtetoeristen welke vlogen in de periode 2001 tot 2009. Axiom Space heeft in de leiding o.a. viervoudig ISS astronaut Michael López-Alegría en voormalig NASA hoofd Charlie Bolden. Bron; Inverse / Axiom Space