ExoMars missie uitgesteld wegens uitbraak coronavirus

door

ESA en zijn Russische partner, Roscosmos, hebben vandaag, donderdag (12 maart) aangekondigd dat een geplande missie naar Mars zal worden uitgesteld vanwege een combinatie van veiligheidsproblemen en de uitbraak van het coronavirus. ExoMars 2020 zou in juli worden gelanceerd, maar zal nu twee jaar moeten wachten op een nieuwe kans om de Rode Planeet te bereiken, nadat mislukte parachutetests fataal bleken voor de lanceringsvooruitzichten van de missie.



ESA en Roscosmos onthulden ook dat de aanhoudende uitbraak van het coronavirus ervoor zorgt dat experts hun werk niet konden doen zoals gepland, aangezien er “geen mogelijkheid was om door te gaan met reizen naar partnerindustrieën”. “We willen zeker weten dat we 100% zeker zijn van een succesvolle missie. We kunnen ons geen foutenmarge permitteren. Meer verificatieactiviteiten zorgen voor een veilige reis en de beste wetenschappelijke resultaten op Mars, ” aldus ESA-directeur-generaal Jan Wörner.

Het venster van de missie, welke op zoek gaat naar biomarkers, is van korte duur – lancering kan alleen doorgang vinden wanneer de aarde zich het dichtst bij de baan van Mars bevindt – eens per 26 maanden en voor slechts 10 dagen. Anders zou het ruimtevaartuig niet over de nodige brandstof beschikken. China, Japan en de Verenigde Staten zullen dit jaar allemaal hun eigen Mars-missies lanceren, tijdens het lanceervenster van 2020 tussen juli en augustus. Het is onduidelijk of de uitbraak van het coronavirus die plannen zal beïnvloeden. Bronnen: Euractiv / ESA