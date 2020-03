Astronomen ontdekken 139 nieuwe Trans-Neptuniaanse objecten

door

Een groot team van astronomen o.l.v. Pedro Bernardinelli van de Universiteit van Pennsylvania, heeft recent 139 nieuwe planetoïden (Eng. minor planets) ontdekt in de donkere, ijzige diepten ver buiten de baan van Neptunus. Deze planetoïden, Trans-Neptuniaanse objecten, zijn kleine hemellichamen die rond de zon cirkelen die noch offcieel planeet zijn noch komeet*. Dit aantal van 139 bevat bijna 5% van het huidige aantal TNO’s waarvan de teller op 3000 staat. De data werd verkregen van de Dark Energy Survey (DES) verzameld tijdens zijn eerste vier jaar, de periode 2013 tot 2017. DES bestudeert de hemel met gebruik van de 520-megapixel Dark Energy Camera, welke bevestigd is op de Blanco 4-meter telescoop op het Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chili. De resultaten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in The Astrophysical Journal Supplements**.

Het hoofddoel van DES is meer inzicht in donkere energie te krijgen, de mysterieuze kracht die mogelijk achter de versnelde expansie van het heelal zit. Maar DES heeft meer toepassingen, waaronder het ontdekken van kleine objecten in ons zonnestelsel. De astronomen begonnen met 7 miljard DES-gedetecteerde stippen, welke ze terugbrachten tot 22 miljoen ‘transients’ (een astronomisch object of fenomeen waarvan de duur kan variëren van seconden tot dagen of weken), nadat bepaalde objecten als sterrenstelsels afvielen die telkens op dezelfde plekken verschenen voor meerdere achtereenvolgende nachten. Deze 22 miljoen werd verder teruggebracht naar 400 TNO kandidaten, waarvan de onderzoekers de bewegingen kon volgen over tenminste zes nachten.

Na maanden van analyse, verifieerde het team 316 van de kleine hemellichamen als bonafide TNO’s. Deze gecatalogiseerde objecten liggen tussen 30 en 90 astronomische eenheden (AU of 150 mijoen km) van de zon en 139 zijn nieuwe TNO’s. De technieken die de onderzoekers ontwikkelden, zouden toekomstige TNO-zoekopdrachten kunnen ondersteunen. Hoofdauteur Pedro Bernardinelli zei hierover: “Veel van de programma’s die we hebben ontwikkeld, kunnen eenvoudig worden toegepast op andere grote datasets, zoals wat het Rubin-observatorium zal produceren”.

De teamleden voeren momenteel ook hun analyses uit op de volledige dataset van de DES van zes jaar. Deze analyse zou mogelijk nog eens 500 nieuwe TNO’s zou kunnen opleveren. (De eerste run van de DES werd in 2019 afgerond.) Dergelijke nieuwe analyses kunnen mogelijk leiden tot ‘Planet Nine’, de veronderstelde planeet waarvan sommige wetenschappers denken dat het onontdekt ligt in de buitenste regionen van ons zonnestelsel. Bron: Space.com

* Een TNO is een planetoide of dwergplaneet die zich ten opzichte van de zon buiten de baan van Neptunus bevindt. De structuur van derglijk objecten komt waarschijnlijk sterk overeen met die van bepaalde manen van de buitenplaneten bv met de structuur van Triton, de grootste maan van Neptunus. De eerste, 15760 1992 QB1, werd ontdekt in 1992.