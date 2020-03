Straal van een neutronenster nauwkeurig gemeten: 11 km

door

Door nauwkeurig te kijken naar de waarnemingen die met meerdere instrumenten zijn gedaan aan zwaartekrachtgolf GW170817 – de allereerste waargenomen botsing van twee neutronensterren – heeft een internationaal team van sterrenkundigen van het Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute; AEI) vast kunnen stellen dat de straal van een typische neutronenster ongeveer 11 km bedraagt, ergens tussen 10,4 en 11,9 km. Ook blijkt dat als neutronensterren botsen met zwarte gaten ze in één keer verorberd worden, tenzij het zwarte gat klein is of zeer snel roteert. Die ‘typische neutronenster’, zeg maar een gemiddelde neutronenster, is zo’n 1,4 keer zo zwaar als onze zon. Voor de berekeningen gebruikten de sterrenkundigen een model van deeltjes zich bij de extreem hoge dichtheden in een neutronenster gedragen. Zwaartekrachtgolf GW170817 vond 120 miljoen lichtjaar van ons vandaan plaats, maar de schaal van de processen in de neutronensterren is véél kleiner, kleiner dan een miljardste van een mm. Mocht er een botsing van een neutronenster en een zwart gat plaatsvinden, dan is de kans dat er naast zwaartekrachtgolven ook vormen van EM-straling vrijkomen nihil, want de neutronenster wordt in één keer opgepeuzeld door het zwarte gat en dat laat geen straling achter. Alleen bij kleine of zeer snel roterende zwarte gaten gaat het verorberen van de neutronenster geleidelijk en dán is er wel mogelijk sprake van EM-straling, die waargenomen kan worden. In Nature verscheen deze week dit artikel erover. Bron: Phys.org.