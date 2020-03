Coronavirus: de uitstoot van stikstofdioxide daalt in Italië

door

Nieuwe data van de Copernicus Sentinel-5P satelliet onthullen de daling van de luchtverontreiniging, met name de uitstoot van stikstofdioxide, in Italië. Deze vermindering is vooral zichtbaar in Noord-Italië, dat samenvalt met de landelijke lockdown om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De animatie (hieronder te zien) toont de fluctuatie van de uitstoot van stikstofdioxide in Europa vanaf 1 januari 2020 tot 11 maart 2020, met het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde van 10 dagen. Deze data zijn te danken aan het Tropomi-instrument aan boord van de Copernicus Sentinel-5P satelliet, die wereldwijd een veelheid aan luchtverontreinigende stoffen in kaart brengt.

Bron: ESA.